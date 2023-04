El necesario paso al frente del vestuario del Algeciras

La victoria fundamental del pasado domingo en Majadahonda dio mucha vida al Algeciras CF en su pelea por la permanencia y también correspondió a un vestuario que ha consumado un paso al frente ante un cúmulo de adversidades. Los tres puntazos conseguidos en el Cerro del Espino hicieron justicia a una plantilla que ha puesto los intereses comunes por encima de los individuales, en algunos casos jugándose literalmente el tipo.

El algecirismo vuelve a creer en sus guerreros. No le hace falta demasiado a una afición que olvida y perdona rápido cuando ve sacrificio y seriedad sobre el césped. La grada demandaba actitud y resultados en medio de una nefasta racha que arrastró a los albirrojos hasta los puestos de descenso del grupo I de la Primera Federación. Pues bien, parece que Iván Ania y sus jugadores han dado con la tecla para dar continuidad a unas sensaciones que ahora sí invitan a ser optimistas.

Se dijo y está escrito que si el Algeciras compite como lo hizo ante el Córdoba y el Alcorcón, tiene muchas papeletas para salvar la categoría sin tener que sufrir hasta el último segundo. Lo hizo en Majadahonda y venció en un campo donde nadie ganaba desde hacía cuatro meses.

En Majadahonda fueron varios los futbolistas del Algeciras que jugaron tocados. El entrenador desveló que algunos incluso no iban ni a salir titulares, pero que el compromiso del vestuario es tal que todos han decidido dar ese paso al frente a riesgo incluso de lesionarse. Y no es un asunto baladí en un Algeciras que acaba de sufrir dos grandes varapalos con las lesiones graves de Álvaro Romero y Ferni. Dos contratiempos serios que aumentan el calvario de una temporada que no ha tenido respiro en la enfermería.

Es verdad que seguramente el algecirismo no es consciente del esfuerzo de estos jugadores entre algodones, principalmente porque Ania es partidario de preservar toda la información del vestuario para "no dar pistas al rival". Lógicamente, esa cortina mantiene a ciegas a la afición sobre el verdadero estado de sus futbolistas.

En cualquier caso, es evidente que futbolistas como Jordi Figueras, Elejalde, Borja o Mario Ortiz, por citar a algunos, están saltando al verde sin estar al cien por cien físicamente y con menos tiempo de recuperación del indicado para sus molestias. Así llevan ya algunos desde hace tiempo, una decisión que se ha extendido por la situación delicada del equipo.

La versión que se vio del Algeciras en Majadahonda con tres centrocampistas es la más efectiva en estos momentos, sobre todo con la presencia de un futbolista como Mario Ortiz que aumenta la seguridad de la defensa y libera a dos medios llegadores como Iván y Borja. Como ya ocurrió en León, sin ir más lejos, este esquema es el que más rendimiento ofrece y Ania se ha percatado.

La consolidación de Rubén Miño en la portería, la vuelta de Admonio a un gran nivel, la motivación de Siddiki, el trabajo oscuro e incansable de Roni y las ganas de los que entran desde el banquillo se mezclan en una coctelera para hacer posible esta reacción. Una receta que se ha librado de los errores tontos y las concesiones.

El Algeciras ha tomado algo de respiro al alcanzar los 36 puntos, dos por encima del descenso, pero sigue necesitado de al menos tres victorias más para llegar a los 45. En las siete jornadas que restan, el Nuevo Mirador va a ser clave con cuatro duelos que podrían bastar para sellar la tranquilidad.