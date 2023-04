El mejor Siddiki 'convierte' al algecirismo

Ousama Siddiki se ha ido ganando al algecirismo poco a poco hasta convertirse en uno de los jugadores que más simpatías despierta entre la afición del Algeciras CF. El marroquí, de menos a más durante la temporada, se coronó el pasado domingo en el Municipal de La Línea con el que es, sin duda, su mejor partido con la camiseta albirroja. Con sus padres en la grada como testigos de excepción, Siddiki se erigió en el estilete algecirista y decantó con un gol un Clásico vital para los del Nuevo Mirador.

Lo merecía. Siddiki venía mereciendo una alegría así, especialmente por la implicación que está demostrando en los momentos más difíciles para el Algeciras en los últimos meses. Los que siguen de cerca el día a día del vestuario de Iván Ania señalan al futbolista como uno de los más comprometidos desde que se pusieron las cosas feas y el descenso se convirtió en un peligro real (que todavía sigue siéndolo).

Casualidad o no, el mejor Siddiki ha coincidido con el que ha practicado un año más el Ramadán, un rito sagrado para el algecirista y todas las personas que profesan la religión musulmana, cada vez más en el Campo de Gibraltar y en Algeciras. "Es algo importante para nuestra cultura", reconoció el jugador tras la última victoria, poco después de haber celebrado el Eid al-Fitr, el fin del Ramadán.

Siddiki resalta "el apoyo de la familia" en este periodo religioso que para cualquier deportista profesional conlleva un sacrificio extraordinario. El algecirista contó con sus padres en la grada del Municipal, "una motivación más junto al cariño de la afición", confesó.

"No puedo estar más contento", aceptó Siddiki, que se tornó en la pesadilla del capitán linense Loren en una pugna que fue una constante durante todo el duelo, sobre todo en la primera parte. "Durante la semana trabajamos por ahí. Hablamos de que podía ser ganador en el juego aéreo y en el uno contra uno. Estoy muy contento por el gol y por poder ayudar al equipo", explicó.

El marroquí dispuso de las acciones más peligrosas en la primera mitad: "Conseguía irme en el uno contra uno y lo que nos faltaba era finiquitar la jugada", relató. "Pero yo vi al equipo sin presión, creo que fuimos superiores. Ellos nos llegaron un par de veces pero nosotros llegamos varias más en las dos partes. Fuimos mejores", subrayó.

Siddiki se ha establecido como titular en las seis últimas jornadas y ha sobresalido en este tramo en el que el Algeciras ha logrado arrancar dos victorias claves a domicilio, en Majadahonda y en La Línea. El de Tetuán suma ya tres goles (Linares, Badajoz y el del domingo) y ha aumentado significativamente su cuenta de minutos en una segunda vuelta en la que está aportando frescura y desborde.

El ex de la UD Logroñés y cantera del Real Madrid es de los que piensa que el triunfo en el Clásico "es un impulso" aunque previene sobre no bajar ni un ápice esta intensidad: "Debemos motivarnos por la victoria y no bajar los brazos, no podemos ganar hoy (en La Línea) y hacerlo malo el sábado con el Mérida. Tenemos que seguir con la misma línea y conseguir los tres puntos", sentenció.