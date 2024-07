Lucho García, portero del Algeciras: "La liga pasada primó que todo fuera bien"

Algeciras/El colombiano Lucho García acabó siendo el portero más veces titular del Algeciras CF de la pasada temporada. Ofreció más seguridad en la portería albirroja, una posición que la campaña anterior a su llegada, y de quien fue su compañero, Marcos Lavin, era de las que daba más quebraderos de cabeza a los entrenadores y a los seguidores. Lavín fichó por el Lugo hace días, el equipo entrenado por Lolo Escobar, técnico de ambos la pasada andadura en el Nuevo Mirador. Llega Iker Venteo, un nuevo competidor como guardameta.

¿Qué tal las vacaciones?

Bien, la verdad que muy bien. No he tenido muchas vacaciones, por así decirlo. Me he quedado mucho tiempo en Algeciras. Estoy contento, disfrutando de la ciudad y muy tranquilo, con ganas de empezar ya.

Es de los que no ha dejado de ir al gimnasio

Sí. Estoy muy contento. El día a día lo he hecho como si siguiera entrenando aquí.

¿Qué balance hace de la temporada pasada, con el tiempo transcurrido?

Hicimos muy buena primera vuelta, donde dimos la cara con todos los equipos. La segunda vuelta no fue tan, ¿cómo podría decirlo?, acertada. Creo que conseguimmos el objetivo y nos faltó ser un poco más ambiciosos. Lo más importante es que conseguimos un objetivo que no es fácil, que hubo equipos que sufrieron muchísimo, y nosotros, prácticamente con siete jornadas, ya sabíamos que estábamos salvados a falta de un partido. Así que creo que esto también es meritorio, y habla bien de un trabajo de todo un equipo que se esforzó mucho por hacer las cosas bien.

Declaró hace unos días el entrenador Marcelo Bielsa que les suele decir a sus jugadores que no se enfadaran cuando hubiera situaciones injustas, porque al final todo tiende a equilibrarse. ¿Comparte esta opinión?.

Sí, a ver, creo que el trabajo siempre prima al final por encima de los resultados. Creo que hubo una evolución por parte de muchísimos jugadores en el equipo, incluyo la mía, y me quedo con eso. Creo que en un año hay que hacer balance de muchísimas cosas, no solo de los resultados. Crecí muchísimo y estoy muy agradecido con este club y con la afición por cómo me han tratado, y espero que este año pueda ir igual o mucho mejor.

En esos momentos malos, Lucho, siempre surgen rumores y comentarios alrededor del equipo. ¿Se sintió incómodo?

Tenemos que olvidarnos de esas cosas. Cuando estamos en la liga debe primar sobre todo el equipo, estar unidos y este equipo lo estuvo. Ha sido uno de los grupos más espectáculares en los que he estado, a nivel personal y futbolístico, y eso en los momentos malos se reflejó. Fue un equipo que tanto los suplentes como los titulares apoyaron al grupo. Primó que al equipo le fuera bien.

¿Ya conoce al nuevo entrenador, Fran Justo?

Sí, ya he hablado con él por primera vez. Espero que este año le vayan muy bien las cosas, y que eso signifique que al equipo le vaya superbien también.

¿Y a Iker Venteo, su nuevo compañero en la portería?

No, no me lo han presentado.

Marcos Lavín terminó en el Lugo. Hizo una buena piña con él.

Sí. Al final, si compartes tantas cosas con una persona durante un año pues se crean vínculos. Me parece un gran guardameta y le deseo lo mejor.

El lunes 15, vuelta al trabajo La plantilla del Algeciras está citada el próximo lunes, día 15, en el Nuevo Mirador por la mañana. Será el comienzo de una nueva andadura, la cuarta en Primera Federación. El equipo albirrojo se ha convertido en uno de los veteranos en la otercera competición del fútbol español, a la que pertenece desde su creación. Quedan algunas vacantes por cubrir en la plantilla, pocas tras la anunciada llegada de seis jugadores, repartidos entre todas las posiciones del campo. Es de esperar que entre esas llegadas se complete la zona central de la defensa, y pueda haber novedad en el centro del campo. Ambas son las que parecen necesitar la incorporación de futbolistas para contar con parejas de garantías, siempre a criterio del entrenador, al que se espera que se presente en los próximos días.

¿Qué opina del nuevo grupo II de Primera Federación?

Me parece un grupo muy interesante. Aunque no estén el Córdoba, el Málaga y los descendidos, hay muchos otros que compiten, y seguro que van a competir muy bien. Los filiales que hay y el resto de equipos.. Creo que, la verdad, va a ser una liga complicada en la que cualquiera te puede ganar. Será bonita, como la del año pasado.

¿En quién se está fijando en este tiempo de fichajes¿ ¿En el Murcia, Ceuta?

Nada, no me fijo en ninguno. Me fijo en el Algeciras. Creo que se está haciendo una grandísima gestión por parte de la de la directiva, y espero que sigan haciendo las cosas tan bien. Ahora solo pienso en prepararnos desde el quince para llegar lo mejor posible a la liga.

¿Que le diría a la afición en estos momentos?

Que nos vuelva a apoyar como el año pasado, que se llenen de ilusión, y que lo que va a haber de nuestro grupo, sin ninguna duda, va a ser trabajo, trabajo y más trabajo. Así que agradecerles por todo su apoyo siempre.