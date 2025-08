Pista de aterrizaje para que LaLiga+ ofrezca la señal televisiva de Primera Federación

Un nuevo modelo empieza a toma forma para ver por televisión los partidos de Primera Federación, categoría en la que milita el Algeciras CF. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha publicado las condiciones de comercialización en régimen "de no exclusiva" de los encuentros de la tercera categoría del fútbol española para la temporada 2025-2026, lo que permitirá que operadores autonómicos o canales de TDT entren también a prestar el servicio. La producción de los partidos será realizada por la propia RFEF, lo que apunta a pista de aterrizaje sobre lo que ya estuvo a punto de ser posible la pasada temporada, la participación plena de La Liga +, el operador que emite como servicio de transmisión libre (OTT, siglas de "over the top" en inglés).

Se han fijado cinco lotes en los que pueden ser ofrecidos los partidos. El uno incluye los veinte encuentros de cada jornada en directo, excluidos los play-off de final de competición. El modelo será el de emisión de pago por el abonado, como viene siendo hasta ahora, y todos los operadores interesados tendrán que pagar a la RFEF 5,10 euros mensuales, por un periodo de diez meses, por cada suscriptor (impuestos indirectos no incluidos). La mensualidad que afrontó cada abonado a FEF.TV, el anterior operador, durante la pasada temporada fue de 12,99 euros, y el paquete anual incluía la emisión de todos los partidos y también los de las eliminatorias de ascenso.

El lote dos de las condiciones de comercialización permite la retransmisión de los diez partidos por jornada, en directo, que la RFEF elija. Es una opción abierta a operadores que emitan en canal lineal con suscriptores a nivel nacional o autonómico. El tercer lote está abierto para ofertas individuales que sirvan para emitir un máximo de dos partidos por jornada durante toda la temporada, una propuesta dirigida principalmente a operadores con canales de televisión digital terrestre (TDT). De hecho, se indica que "en las comunidades autónomas en que participen en la competición seis o más clubes se podrán presentar ofertas para emitir hasta tres partidos por jornada, con el límite de emisión de veinte encuentros máximo por club".

El lote cuatro está dirigido a los propietarios de establecimientos públicos que quieran ofrecer en directo partidos de equipos de Primera Federación en sus locales, y el lote cinco fija las condiciones de pago de los resúmenes de 240 segundos que facilitará de cada encuentro, una hora después de su finalización. La RFEF establece la vigencia de las condiciones de comercialización descritas hasta el próximo 1 de octubre. A partir de esa fecha podrá modificar tales condiciones.

El ente federativo impone igualmente que los operadores deberán poner a su disposición diferentes tiempos promocionales, con un coste máximo global de 10000 euros por toda la temporada. Se trataría de spots de 80 segundos, autopromos de 90 segundos y cuatro carátulas de patrocinio, así como ventajas de los patrocinadores de Primera Federación a la hora de contratar espacios publicitarios durante las emisiones de los partidos.