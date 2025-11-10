Josemi, el portero del ascenso del Algeciras de Mere, mano derecha del nuevo entrenador del Mirandés

José Miguel Márquez, más conocido como Josemi, fue el portero del Algeciras CF que ascendió a Segunda B con Mere en 2015. El exfutbolista, ahora en los banquillos, se ha convertido en el segundo entrenador del cuerpo técnico elegido por Jesús Galván para dirigir al CD Mirandés en LaLiga Hypermotion (Segunda División). Galván ha tomado los mandos este lunes como relevo del destituido Fran Justo, el que fuera técnico algecirista el pasado curso en la Primera Federación.

Josemi se erigió en el portero indiscutible del Algeciras de la temporada 2014/15 que arrasó como campeón del grupo X de la desaparecida Tercera. Los albirrojos subieron a Segunda B y el guardameta continuó en aquella plantilla que no pudo evitar el descenso, ya sin Mere en el banquillo. El sevillano de Tocina dejó el club el verano de 2016 y tiempo después entró en un litigio con la entidad que acabó en los tribunales por la reclamación de una incapacidad.

Josemi empezó a hacer carrera en los banquillos en diferentes puestos pasando por el Cádiz, el Utrera, el Gerena y tomando las riendas del Atlético Central de Sevilla durante dos temporadas. Ahora da el salto de la mano de Galván al fútbol profesional.

Además de por José Miguel Márquez (segundo entrenador), Galván estará acompañado por Diego Isla (preparador físico) y David Vega (analista). El nuevo entrenador jabato contará en su núcleo de trabajo con Antxon Muneta, que será entrenador adjunto de Jesús Galván y David Fernández, que continuará como entrenador de porteros.