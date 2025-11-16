Javi Vázquez: "Tengo la sensación de que podíamos haber ganado"

Javi Vázquez se quedó con cierta "sensación agridulce" porque vio al Algeciras CF con posibilidades de conseguir la victoria en Torremolinos, donde sacó un empate que el técnico calificó como "bueno".

"Por resumirlo de manera fácil, creo que hemos sido merecedores de la victoria, dentro de la igualdad que hay en este perfil de campos y de la igualdad que hay en la categoría", comenzó ante los medios. "Hemos generado muchas ocasiones, incluso antes del 1-0, y la segunda parte es verdad que ellos han dado un pasito atrás a nivel defensivo, nos ha dificultado un poquito más esos espacios de progresión. Es verdad que luego ha habido 7-8 minutos al final, que incluso estábamos un poquito desorganizados y me daba miedo que pudiera suceder algo parecido a algunos partidos atrás", relató. "Contento por el punto porque cualquier punto en esta categoría es la leche, pero con la sensación un poco agridulce, a pesar de que tampoco nos podemos volver locos, pero con la sensación agridulce de que realmente siento que el partido lo podíamos haber ganado", manifestó.

Vázquez cree que el Algeciras volvió a dejar ese sello competitivo: "El equipo compite muy bien, tenemos mucho margen de mejora y estamos en ese camino. Era un contexto un poco distinto, donde hemos hecho alguna cosa diferente, pero la verdad que a mí personalmente como entrenador, independientemente de los puntos y de los resultados, estoy muy contento por todo lo que hacemos, por cómo vamos entrenando cada semana".

El míster algecirista entiende que su equipo digirió bien el tempranero tanto local: "He tenido esa sensación cuando nos han marcado el gol de querer quejarme y llorar, pero me he dado cuenta de que no soy eso. Creo que en ese sentido la vida también nos está regalando contextos algo adversos a nivel de resultado y otros equipos se hunden y nosotros no. Te levantas y vuelves a generar seis ocasiones clarísimas, clarísimas para hacer gol", destacó. "Ellos es verdad que tienen un centro lateral antes del gol y luego en los últimos minutos, lo que hablamos, ha habido un rato que digo, hostia, a ver si...".

Vázquez elogió a la afición: "Es una pasada, siento una conexión bonita y todo el grupo lo siente, con esa foto final, el poder cantar fuera de casa y tener tanta gente que te apoya es una de las cosas más bonitas. Agradecerles enormemente, de mi parte, de todo el cuerpo técnico y de la plantilla, el apoyo porque ya no son los partidos de casa, sino los de fuera. Nos hemos sentido como un local", valoró.

Sobre los cambios, el técnico explica que intentó "ajustar" para competir "al nivel que estábamos". "Al final, tenemos los cambios que tenemos. A veces también entrar en partidos, sobre todo en este tipo de contextos, es difícil. No nos han dado un plus más de lo que realmente estábamos teniendo, pero creo que nos hemos mantenido y que los últimos minutos han tenido más que ver con gestión".

Vázquez dijo que Riley "ha estado espectacular" y se alegró por la primera convocatoria de Eric Montes. "A Eric todavía le queda. ya puede entrar porque tiene el alta, pero todavía le queda para poder competir y para poder disfrutar de algún momento, pero era importante sentirlo con nosotros en la convocatoria".