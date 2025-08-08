Javi Vázquez probará a Ruiz y Mayorga como pareja de centrales del Algeciras en Los Barrios

El Algeciras CF afrontará este sábado (19:00) su segundo test de pretemporada, con un triangular que disputará contra la Unión Deportiva Los Barrios y Ceuta B en el estadio barreño dedicado a Carlos Piña. Javi Vázquez, entrenador albirrojo, no contará todavía con la plantilla completa, bien por jugadores que siguen recuperándose de largas lesiones, por otros que tienen molestias por los entrenamientos, o porque se siguen negociando incorporaciones. Víctor Ruiz y Álvaro Mayorga contarán con muchos minutos para probarse como pareja titular de centrales en la defensa.

Ruiz y Mayorga cuentan con veteranía en Primera Federación, contundencia y tienen salida de balón. El primero llegó al Nuevo Mirador tras ascender a Segunda División con la Cultural y Deportiva Leonesa. El acuerdo con él fue de los más rápidos en llegar a resultado positivo, según reconoció el propio jugador y el director deportivo, Jordi Figueras: "Me llamó el "repre", el míster y al final tú tienes que ir a donde te quieren. Desde el primer momento me lo demostraron y al final conozco el club porque me he enfrentado varias veces, y la ciudad, que tiene buen clima y está cerca de casa. Yo soy de Málaga y por suerte estoy cerca y bueno, la cercanía y sobre todo la confianza que me han transmitido".

Mayorga, que jugó la pasada temporada con el Yeclano Deportivo, reconoció que estuvo cerca de convertirse en jugador del Algeciras en el verano de 2024, y se quedó "un poco con las ganas". Cree que ahora pertenece a "un proyecto bueno. Y me decidí porque creo que el equipo puede hacer las cosas bien". Juega con la pierna derecha, mientras Ruiz lo hace con la izquierda. Ambos ya tuvieron muchos minutos en el primer encuentro de pretemporada contra el Atlético Malagueño, y los tendrán también en Los Barrios.

La lista de convocados albirrojos para el triangular en Los Barrios la componen los siguientes jugadores: Iván Moreno, Manuel Pérez González, Yannick Pearces, Carlos Arauz, Álvaro Mayorga, Ángel Gómez, Víctor Ruiz, José Carlos Márquez, Tomás Sánchez, Iván Turrillo, Adán Villalba, Jony Alamo, Óscar Castro, Raúl Vilches, Ryan Fressler, Francis, Jorge Rastrojo, Daniel Recagno, Manin, Joe James Riley, Álvaro López Núñez, y Jose Martínez Benítez. No entraron en la convocatoria por diferentes motivos Samu, París Adot, André Nader, Eric Montes, Dani Garrido y Javi Avilés.

La Unión Deportiva Los Barrios, de nuevo en la División de Honor Andaluza Senior, sigue contando como entrenador una temporada más con el algecireño David Guti, que sigue preparando a su equipo con nuevas incorporaciones a la delantera, como son las de Ontonellar, Alberto Espinosa y Pablo Gil. David Guti es un todoterreno que ha entrenado al CD San Roque (Tercera división), al Guadiaro, al Taraguilla, al Salesianos, al Tesorillo y también en la Premier de Gibraltar.

La cara más llamativa del Ceuta B es la del algecireño Curro, hasta hace muy poco enrolado en las filas albirrojas, y que ha cruzado el mar para disfrutar de muchos más minutos de juego, aunque en una categoría inferior, que es la Tercera Federación. La última incorporación de los caballas es la del mediapunta Gonzalo Guzmán, del Sevilla C. David Álvarez "Polaco" asumió la dirección técnica del Ceuta B para la inminente temporada. Fue jugador del primer equipo y del filial, y la propiedad del Ceuta confía en él como hombre de la casa.