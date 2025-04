Iván Turrillo quiere seguir "otro año más" en el Algeciras

Algeciras/El gran capitán del Algeciras CF tiene todavía gasolina en el tanque. Iván Turrillo quiere continuar una temporada más con el equipo de sus amores. El futbolista algecireño sabe que la retirada cada vez está más próxima, pero en su corazón aún arde esa chispa competitiva para seguir defendiendo la camiseta rojiblanca. Si el '8' se siente con fuerza y motivación, la lógica invita a pensar que el club mantendrá a su buque insignia para la andadura 2025/26, si nada se tuerce, de nuevo en la Primera Federación.

Iván desveló sus intenciones en el programa Gol a Gol de Canal Sur de este domingo como invitado especial del espacio conducido por Ángel Gámiz y Ángel Acién. El centrocampista del Algeciras fue homenajeado por su trayectoria con más de 500 partidos oficiales como algecirista y por lo que representa como one club man, como futbolista que se ha mantenido fiel siempre a un mismo equipo. A punto de cumplir 36 años y preguntado sobre sus intenciones para el próximo curso, el algecireño se mojó: "Lo hablo con mis compañeros cuando me preguntan. Yo vivo mes a mes, pero espero estar un añito más si Dios quiere y defender otra temporada más al Algeciras".

El algecireño se ha constituido en un símbolo para el club y la afición avalado por una carrera que echó a rodar desde su debut en el primer equipo allá por 2008, aunque Iván se forjó en las categorías inferiores de la casa. Turrillo ha crecido durante dos décadas pasando por todo tipo de campos y categorías, evolucionando como futbolista hasta convertirse en el referente que es a día de hoy. Desde que el club dio el salto a la Primera Federación tras acariciar el ascenso a Segunda en 2021, Iván se ha enfrentado a un constante desafío cada temporada para demostrar que sigue siendo fundamental en el vestuario. En el presente curso 2024/25, el de El Cobre ha vuelto a reivindicarse como titular (29 partidos, 23 como titular) y como espejo tanto para los jugadores de casa como los de fuera.

Viendo el rendimiento de Iván Turrillo, no es de extrañar que el capitán se sienta con ganas de competir una campaña más. Lo que vendrá después es un misterio, aunque Iván tampoco quiere mirar más allá del presente. "Tengo ese miedo de cuando deje de jugar al fútbol, a ver qué tal me va sin tener que ir cada día al entrenamiento, pero tampoco pienso mucho en ello. Pienso en cada fin de semana y en hacerlo lo mejor posible", aseguró.

Iván Turrillo, en el plató de Gol a Gol.

Dentro de las sorpresas que Gol a Gol deparó al capitán del Algeciras, hubo un espacio para preguntas de gente muy cercana a Iván. El algecireño Tomás Sánchez elogió a su compañero y le preguntó si se vería de entrenador del Algeciras en un futuro. "Con una mirada en el campo nos entendemos, ojalá sigamos disfrutando juntos todos los años que podamos", deseó Tomás. Turrillo confesó que le gustaría ejercer de entrenador, aunque asume que es complicado y más en una institución de la historia del Algeciras. "Nunca se sabe", dejó abierta la puerta.

Laura Rubio, su pareja y también trabajadora del Algeciras, le preguntó su cambiaría algo de su carrera. "Por la trayectoria y por el cariño de la afición, no lo cambiaría, aunque es verdad que se me queda la espina de no saber si habría dado el mismo nivel fuera del Algeciras, en otro club", afirmó.

Turrillo tuvo unas bonitas palabras para quien fue su entrenador las dos primeras temporadas del club en la Primera Federación, Iván Ania, un técnico que ahora triunfa en el Córdoba: "De Iván Ania aprendí mucho de él y de su cuerpo técnico. No tenía dudas de que en el Córdoba lo iba a hacer genial, me encanta ver al Córdoba. Es un gran entrenador y su techo no es la Segunda División".