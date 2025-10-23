El horario del Torremolinos - Algeciras CF de la 12ª jornada: el domingo 16 de noviembre a las 12:00
Algeciras CF | Primera Federación
El partido será televisado por LaLiga+ y FC Play
El Algeciras CF ya sabe el horario de la jornada 12 del grupo 2 de Primera Federación. Los albirrojos visitarán al Juventud de Torremolinos el domingo 16 de noviembre a las 12:00 en el Estadio Municipal El Pozuelo, con emisión prevista en LALIGA+ y FC Play.
El duelo de los albirrojos ante el recién descendido Juventud de Torremolinos está encuadrado en la maratón de encuentros que se disputarán el domingo al mediodía. El partido se disputará en El Pozuelo, feudo torremolinense con capacidad para 3.000 espectadores, tradicional sede del club malagueño.
Con este partido, el Algeciras ya conoce los horarios de las cuatro próximas jornadas. Recibirá al Alcorcón este sábado a las 14:00, visitará al Eldense el sábado 1 de noviembre a las 16:15 y recibirá al Antequera el domingo 9 de noviembre a las 17:00.
Resto de la jornada 12
- Viernes 14/11, 19:00: Betis Deportivo Balompié - CE Sabadell FC.
- Sábado 15/11, 16:00: SD Tarazona - Villarreal CF B.
- Sábado 15/11, 20:30: Atlético Sanluqueño CF - UD Ibiza.
- Domingo 16/11, 12:00: Real Murcia CF - CD Teruel.
- Domingo 16/11, 12:00: Antequera CF - Sevilla Atlético.
- Domingo 16/11, 12:00: AD Alcorcón - Atlético Madrileño.
- Domingo 16/11, 14:15: Gimnàstic de Tarragona - Marbella FC.
- Domingo 16/11, 16:30: CD Eldense - Hércules CF.
- Domingo 16/11, 21:00: CE Europa - FC Cartagena.
También te puede interesar
Lo último