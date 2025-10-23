El horario del Torremolinos - Algeciras CF de la 12ª jornada: el domingo 16 de noviembre a las 12:00

El Algeciras CF ya sabe el horario de la jornada 12 del grupo 2 de Primera Federación. Los albirrojos visitarán al Juventud de Torremolinos el domingo 16 de noviembre a las 12:00 en el Estadio Municipal El Pozuelo, con emisión prevista en LALIGA+ y FC Play.

El duelo de los albirrojos ante el recién descendido Juventud de Torremolinos está encuadrado en la maratón de encuentros que se disputarán el domingo al mediodía. El partido se disputará en El Pozuelo, feudo torremolinense con capacidad para 3.000 espectadores, tradicional sede del club malagueño.

Con este partido, el Algeciras ya conoce los horarios de las cuatro próximas jornadas. Recibirá al Alcorcón este sábado a las 14:00, visitará al Eldense el sábado 1 de noviembre a las 16:15 y recibirá al Antequera el domingo 9 de noviembre a las 17:00.

