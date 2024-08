Llegan al grupo del Algeciras más jugadores con experiencia en competiciones europeas

Algeciras/Una gran mayoría de clubes reconocen, casi siempre en la intimidad, que Primera Federación es una categoría deficitaria, pero entre algunas entidades, no solo con los filiales, se notan diferencias. Las dificultades económicas de algunos equipos de la tercera división española conviven con la aparente liquidez de otros que la demuestren a la hora de incorporar jugadores. El penúltimo ejemplo, el Alcorcón, ex de Segunda División y ahora en el grupo II del Algeciras CF, que ha fichado a Christian Manrique, un joven de 25 años que ya cuenta con experiencia en competiciones europeas.

Primera Federación, que empezó siendo una categoría que albergaba a futbolistas que venían jugando en Segunda División B, se está nutriendo de profesionales con pasado reciente en competiciones superiores. Manrique ha regresado al "Alcor" procedente del Debrecen, de la Primera División de Hungría, que disputó la pasada edición de la UEFA Conference League.

Más cerca de Algeciras, el Marbella fichó para la nueva temporada a un insigne, José Callejón, que cuenta ahora con 37 años después de una larga y conocida trayectoria que incluye etapas en el Real Madrid y en el Granada, por citar dos conjuntos españoles, unidas a su larga estancia en Italia, país donde sigue siendo el español que más goles ha marcado, con 82 tantos.

Salvando las comparaciones, antes, en 2020, el San Fernando incorporó a sus filas Jonathan Biabiany, 32 años, otro histórico del fútbol italiano, campeón del Mundial de Clubes y autor de más de 200 partidos oficiales en la Serie A. Los aficionados del Algeciras lo podrán volver a ver porque el jugador abandonó la Isla, tras el descenso de los azulinos, y se enroló en el Antequera, otro equipo del grupo dos.

También hay casos fallidos, como el reciente fichaje frustrado en el FC Intercity de Martin Sebastian Andersson, futbolista sueco de 33 años, que militó durante desde 2017 en diferentes equipos de la Bundesliga alemana. El club alicantino comunicó el pasado cinco de agosto, sin dar su nombre, que "había alcanzado un principio de acuerdo para la incorporación de un nuevo futbolista al proyecto de la temporada 2024/25" pero "ha decidido no continuar con estas negociaciones".

Algunos son nombres, más que hombres, que buscan en Primera Federación un espacio de juego al que no quieren renunciar. La fama, como el dinero no lo es todo, ni convierte en certeza nada. De la misma manera que los grandes presupuestos de algunos clubes en el campeonato no aseguran un puesto alto en la tabla, la existencia de una gran figura en la plantilla no se traduce inmediatamente en grandes resultados.

Los atractivos deportivos de Primera Federación, en todo caso, son cada día más evidentes. La confección de muchas plantillas asegura, siempre a priori, partidos competidos. Lo aseguran muchos futbolistas, y es lo que vienen sosteniendo los entrenadores de los equipos, que hablan con fundamento de la dificultad de obtener resultados claros por lo equilibrada que está la categoría.