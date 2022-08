El Fuenlabrada afronta el partido ante el Algeciras sin Iban Salvador, una de sus piezas clave

El Algeciras se mide este domingo a un Fuenlabrada, que dirige el ex entrenador albirrojo Baldomero Hermoso Mere y que afronta la temporada en Primera Federación como uno de los favoritos a conseguir el ascenso tras haber descendido la pasada campaña desde Segunda división. Sin embargo, es un equipo renovado en su gran mayoría y sólo quedan ocho de la temporada anterior (contando a Pulido, que se marchará salvo sorpresa). El último en marcharse ha sido el delantero Mohamed Bouldini, que esta semana se incorporó al Levante.

El objetivo es "pelear por estar entre los mejores", un eufemismo light para decir que quieren volver a Segunda sin crear esa presión. Para ello vuelve el hombre que logró el último ascenso, Mere, en la temporada 2018-2019.

La plantilla está muy compensada y cuenta con mucha polivalencia, salvo en la delantera, donde sólo está Diego García (aún se esperan un fichaje o dos). Hay jugadores que pueden jugar arriba, como Fer Ruiz o Iban Salvador. Mucha veteranía en la línea defensiva, con el liderazgo de Cristóbal en el centro rodeado de gente joven y la posibilidad de tener bandas muy pobladas y ofensivas.

Mere está pensando en jugar con tres centrales y dos carrileros ofensivos, o seguir con el 1-4-4-2. Para este domingo no estará el mediapunta Iban Salvador por sanción (es una baja sensible) y Mere tiene la duda de si usar o no a los últimos fichajes, que pueden llegar todavía algo cortos de físico (Diamé y Cubero, especialmente). El gran peligro, de momento, es Diego García, pichichi de la pretemporada, que llegó este verano procedente del filial del Leganés.

Mere, técnico de los 100 puntos en el Algeciras de la temporada 2014/2015, en la que logró el ascenso a Segunda B, vaticina que este domingo (19:30) su exequipo se conducirá como un rival "valiente, vertical, que domina muy bien las transiciones, que es muy alegre en su juego y que te mete en un ritmo de partido de vértigo por momentos. Hay que saber controlar eso".

El entrenador se mostró motivado de cara al inicio de la competición liguera a pesar de los cambios en la plantilla. "Con ganas de que llegue el partido, se ha trabajado bien durante la pretemporada. Ha habido muchos cambios respecto a la temporada anterior pero llegamos bien".

El técnico del conjunto fuenlabreño plantea dominar las transiciones defensivas para frenar la explosividad de jugadores como Álvaro Romero, Roni o Borja Fernández. "No perder el balón en zonas de inicio, tratar de terminar tus ataques, porque si no vienen de vuelta. Cuando estemos cerca de la portería contraria atacando dominar a esos rivales que quedan descolgados y que hacer buenas vigilancias defensivas. Lo típico que tienes que hacer cuando te enfrentas a jugadores que dominan tan bien estas fases del juego".