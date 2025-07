Fran Justo, en su presentación con el Mirandés: "El sitio ideal para seguir creciendo como técnico"

Algeciras/"Es el sitio ideal para seguir creciendo como técnico". Así ha definido Fran Justo su nuevo destino, el Club Deportivo Mirandés, tras su marcha del Algeciras CF. El gallego ha sido presentado este martes en Anduva, donde llega cargado de ilusión y energía para tomar las riendas de un equipo de Segunda División, un modesto que el pasado curso se quedó a las puertas de pegar la campanada y subir a Primera.

Justo agradeció el respaldo recibido desde su llegada a Miranda de Ebro, una decisión que tomó tras decidir que no iba a continuar en el Nuevo Mirador. El de Ourense toma el relevo tras una de las temporadas más exitosas en la historia reciente del Mirandés, no obstante, Justo no teme la presión y apuntó que "lo que ha conseguido el Mirandés motiva aún más", al tiempo que señaló que "hay que tener paciencia, ir paso a paso y construir una plantilla sólida".

"Las cosas hay que hacerlas muy bien, pero despacio para dar pasos firmes", subrayó Justo en su tono habitual. Respecto al estilo de juego que pretende implantar, el entrenador señaló que su equipo será "camaleónico", capaz de adaptarse a distintos contextos y rivales. "Tenemos una idea clara, pero también la flexibilidad necesaria para responder a lo que exige el fútbol actual", explicó.

El presidente del club, Alfredo de Miguel, subrayó que, tras varias reuniones, Fran Justo fue la opción más adecuada para liderar al equipo: "Es un entrenador trabajador, con carácter y muy competente. Va a encajar perfectamente con nuestro proyecto", aseguró.

Justo tiene su primera toma de contacto con los jugadores disponibles este mismo martes por la tarde. El ex del Algeciras releva a Alessio Lisci en el banquillo con la difícil tarea de olvidar la brillante última temporada que dejó al Mirandés a las puertas de Primera, tras caer en el partido decisivo de ascenso frente al Oviedo.

Esta será la primera experiencia plena de Justo al frente de un banquillo en Segunda División, aunque ya dirigió al Lugo en la recta final de temporada antes del descenso del conjunto gallego.

El Mirandés arrancará la temporada oficial el próximo 17 de agosto en el Nuevo Mirandilla contra el Cádiz en un inicio en el que no podrá llevar a cabo sus partidos de local al menos hasta noviembre por las obras que se están acometiendo en Anduva.

Los jabatos han oficializado ya tres amistosos para una pretemporada que por el momento arrancará en Lezama contra el Bilbao Athletic y seguirá el próximo 6 de agosto, cuando precisamente se medirán a su ex técnico Alessio Lisci, quien dirige ahora al Osasuna, en un partido que se disputará a las siete de la tarde en Tafalla y tres días después, el 9 de agosto en Zubieta, contra un recién ascendido al fútbol profesional la Real Sociedad B.