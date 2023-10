El entrenador del Alcoyano, de aniversario frente al Algeciras

La celebración se mezcla con la necesidad en el próximo rival del Algeciras CF. Los rojiblancos visitarán el próximo domingo (16:00) al CD Alcoyano, un club que festejará aunque sea de manera simbólica que Vicente Parras cumple 150 partidos al frente del primer equipo. Los blanquiazules preparan el encuentro con tintes de final tras un arranque de temporada complicado.

Vicente Parras, uno de los técnicos con más partidos en la Primera Federación, iba a cumplir 150 partidos con el Alcoyano en el Nuevo Colombino de Huelva el pasado domingo, pero el aplazamiento por la borrasca Benard hará que este aniversario tenga lugar en El Collao frente al Algeciras.

"Voy a cumplir 150 partidos en mi casa y qué mejor sitio para cumplirlos", manifestó el técnico en Radio Alcoy pocos instantes después de conocer el aplazamiento del encuentro en Huelva.

"Es un cifra bonita y aquí estamos luchando, mirando hacia adelante y sin perder la ilusión a pesar de los momentos difíciles y duros. El Collao y la afición quiere vernos trabajar y ganar, y lo vamos a sacar adelante porque tenemos plantilla para estar en una situación más cómoda y mirando hacia arriba en la tabla de clasificación", expresó Parras, que ya fue rival del Algeciras hace dos campañas cuando coincidieron también en el grupo II.

El técnico señalaba que sentía tranquilidad de "haber generado en Alcoy una identidad propia y reconocible de la cual no podemos alejarnos". "Tenemos un proyecto ilusionante y me gustaría brindarle a la afición más alegrías", aseguró. "Cuando se hacen las cosas desde el respeto, te tienen que servir para crecer y, otra cosa no, pero en 150 partidos en Alcoy se crece y bastante", remarcó..

El Algeciras se las verá con un Alcoyano en descenso con seis puntos y un partido menos. Los de El Collao solo han sumado una victoria este curso por lo que la necesidad empieza a apretar. "Estamos a tiempo de divertirnos como hemos hecho en otras temporadas", afirmó Parras.