La cuesta de enero del Algeciras

El invierno, el cambio de año y el final de la primera vuelta en la Primera Federación se han conjurado para que el Algeciras CF haya enlazado dos derrotas por primera vez con Lolo Escobar. La visita a La Rosaleda de Málaga y el estreno de 2024 en casa contra el Recreativo de Huelva se han traducido en un frenazo para un equipo que calibraba sus fuerzas. El Algeciras coronará su particular Tourmalet el sábado 13 en Castellón contra uno de los colíderes. Una prueba de fuego para todo el vestuario y, en especial, para su técnico.

El Algeciras se dispone a cruzar el ecuador de la competición y lo hace en una buena disposición clasificatoria a pesar de las dos últimas derrotas. Perder en Málaga entraba en las quinielas y el tropiezo ante un Recre inspirado fue inapelable por mucho que el fútbol resultase algo cruel en sus formas.

¿Atraviesa un bache el Algeciras? Probablemente así sea. Al margen de los resultados, los rojiblancos han experimentado un bajón en su juego, han perdido solidez defensiva -la clave de sus éxitos- y han dejado escapar demasiados puntos en el Nuevo Mirador, que se había convertido en la piedra angular del comienzo liguero.

Lesiones no ha habido muchas, salvo la de Mario García, pero las sanciones sí han hecho pupa a un técnico poco dado a cambios en una rotación más bien corta como demuestra el hecho de que las tres primeras bajas de invierno ni siquiera hayan debutado (Iker Amorrortu, Rodrigo Sanz y Jack Imperato).

Lolo Escobar había conseguido que el Algeciras no perdiese dos partidos seguidos, pero el parón navideño ha cortado la dinámica y la cuesta de enero no ha hecho más que comenzar. Los del Mirador tienen en el horizonte la última cita de la primera vuelta, la visita a Castalia, seguramente el feudo más complicado del grupo y puede que del grupo. Lo normal sería caer. Lo que está claro es que si el Algeciras sale con una actitud timorata, como en Málaga, no tendrá ni una sola oportunidad de protagonizar la sorpresa.

Pasado el encuentro en Castellón será el momento de hacer un balanza de mitad de campaña, pero este tramo del calendario está bajando los humos al algecirismo y despegando al equipo de Escobar de esa zona de privilegio en la que se ha venido movimiento casi todo el curso.