La compra del Juventud Torremolinos reabre el debate sobre el futuro del Algeciras CF

La reciente compra del Juventud Torremolinos CF por parte de un holding de Oriente Medio ha vuelto a poner el foco sobre el movimiento de capital en el fútbol de la Primera Federación y ha reavivado inevitablemente las comparaciones con otros clubes de la categoría, entre ellos el Algeciras CF, cuyo futuro accionarial continúa envuelto en la incertidumbre.

El club malagueño, rival de los algeciristas en el grupo II, confirmó la semana pasada el cierre definitivo de su adquisición por un grupo inversor internacional, dando inicio a una nueva etapa que la entidad define como “ambiciosa”, con un proyecto basado en la inversión en cantera, la mejora de instalaciones, una gestión económica sostenible y el objetivo deportivo del crecimiento y el ascenso. El nuevo equipo gestor ha asumido ya sus funciones y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos para impulsar mejoras en el estadio y en las infraestructuras del club.

Este movimiento contrasta con la situación del Algeciras CF, que desde hace meses vive bajo un persistente runrún sobre una posible venta de la sociedad anónima deportiva. Los rumores sobre compradores interesados no han dejado de circular desde la pasada temporada, alimentados por operaciones recientes en la categoría y por el creciente interés de fondos e inversores en clubes considerados con potencial de crecimiento.

El CEO del Algeciras, Ramón Robert, ha evitado pronunciarse de forma clara sobre una posible operación, insistiendo en que la prioridad del club es la gestión del día a día y el desarrollo de la temporada 2025/26, la quinta consecutiva de los albirrojos en Primera Federación. Por su parte, el máximo accionista, Mac Lackey, reapareció públicamente a finales de septiembre para explicar su ausencia por motivos de salud y para reafirmar su compromiso con la entidad. Su última visita al Nuevo Mirador fue el pasado octubre en el partido que los de Javi Vázquez disputaron ante el Alcorcón.

Las mejores fotos del Juventud Torremolinos - Algeciras CF / Carlos Guerrero

Pese a ello, diversas fuentes sostienen que existen grupos interesados y que incluso habría alguna oferta en firme, intermediada por personas con conocimiento del club y de la plaza. A primeros de agosto, el diario As informó de dos propuestas “en fase inicial”, una de ellas procedente de Estados Unidos y valorada en torno a los 8 millones de euros, una cifra muy superior a las cantidades que se manejaban hasta ahora y que superaría con creces los 2,8 millones que Lackey y Ramón Robert pagaron en 2023 por el paquete accionarial.

La situación del Algeciras, sin embargo, presenta elementos de complejidad que no concurren en otros casos. A la posible existencia de litigios pendientes con el anterior propietario, Félix Sancho, se suma la falta de transparencia pública sobre el estado real de las cuentas del club, lo que obligaría a cualquier comprador a realizar una auditoría exhaustiva antes de cerrar una operación de este calibre. Además, el funcionamiento económico del día a día sigue dependiendo de inyecciones periódicas para cumplir con los pagos, como se ha evidenciado con los retrasos salariales que se han ido solventando con el paso de las semanas.

Mientras tanto, el Algeciras mantiene una relativa estabilidad en lo deportivo y en lo social. El equipo de Javi Vázquez compite con buenas sensaciones y la afición ha respondido con cerca de 4.000 abonados, consolidando una base que refuerza el atractivo del club para posibles inversores.

La venta del Juventud Torremolinos confirma que el mercado se mueve y que hay capital dispuesto a apostar por proyectos en la categoría. En el Nuevo Mirador, sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: si habrá cambio de manos, cuándo se producirá y en qué condiciones, o si el Algeciras continuará navegando, al menos por ahora, en esa zona gris entre los rumores y la falta de certezas.