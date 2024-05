El Algeciras CF busca entrenador y fichará entre seis y nueve nuevos jugadores

La propiedad y la dirección deportiva del Algeciras CF ofrecieron este martes, en la presentación de la campaña de abonados 2024-2025, su análisis sobre la temporada que acaba de finalizar y sus planteamientos para la que empieza. Miguel León, director deportivo, anunció que el primer objetivo es elegir el entrenador y realizar entre seis y nueve incorporaciones de futbolistas "con calma", pensando que la temporada en Primera Federación no termina hasta que se resuelvan las eliminatorias de ascenso a Segunda División y de ascenso a la categoría a la que pertenecen los albirrojos.

"Entendemos que a día de hoy tenemos un porcentaje muy alto de la plantilla configurada. Tenemos que ir con calma, y hacer unas 7, 8 o puede que 9 incorporaciones. Seguramente con eso completemos la plantilla, más las renovaciones que pueden ir saliendo a partir de ahora, que algunas llegaran a buen puerto, otras no. Respecto a la plantilla, esto es un poco lo que Jordi Figueras y yo tenemos claro. Tratar de hacer esas incorporaciones con calma, dar un pequeño salto de calidad al equipo, a la base que ya tenemos y de la que estamos muy contentos con los jugadores que están", declaró León.

La prioridad será decidir el entrenador y el cuerpo técnico que le acompañará. "Creo que somos uno de los pocos equipos que se adapta a una situación en la que con anterioridad hubo cuerpos técnicos de 3 o 4 personas y queremos que la gente que venga aquí se sienta respaldada", explicó el director deportivo, acompañado de su compañero Jordi Figueras, ex jugador el Algeciras.

En cuanto al perfil del nuevo técnico, "nosotros siempre tratamos de apostar por entrenadores ambiciosos. Este año es una de las bases que nos hemos marcado con el club, con Ramón Robert, tratar de ser ambiciosos, tratar de dar un paso más. Ahí necesitamos a alguien que nos transmita primero esa ambición, segundo esas ganas de venir aquí, de querer trabajar aquí, de sentir el club como lo siente cada una de las personas que realizan un trabajo en cualquier parcela del club".

Sobre el juego que se espera del equipo, León lo definió como un conjunto que tiene que ir por los partidos, "que no especule, que tenga un entrenador que le guste proponer fútbol, que se adapte a diferentes situaciones, que exprima a los jugadores. Esa es la línea. No sé decir si deber ser más joven o menos joven. Lo que tenemos claro es que entendemos que tiene que ser alguien que nos dé ese pequeño salto de calidad que nosotros también necesitamos. Porque no somos un gran presupuesto de la categoría. Tenemos que entre todos hacer que esto sea mucho más atractivo"

Lolo Escobar

De ambición también se hablaba como parte del objetivo del entrenador al comienzo de la temporada que está terminando. El director deportivo recordó declaraciones recientes del técnico extremeño que ya ha anunciado, como el club, que se desliga del Algeciras. "Lolo también ha comentado a lo largo de la última semana que ellos decidieron cambiar un poco su modelo de juego, adaptándose a lo que percibía o a las sensaciones que les había transmitido el equipo. Si está claro que nosotros habíamos configurado junto con él en el 90% de los casos una plantilla para jugar de una manera, y luego se adaptó la plantilla para jugar de otra. Al final hemos estado jugando muchos partidos con el famoso doble falso nueve. Lógicamente nos dio resultado, pero el equipo tenía unos nueves de referencia".

"Pero sí es cierto que nos ha faltado un poco de ambición. De querer ir a por un poco más. Pienso que podíamos haber exprimido un poco más la plantilla. Ha habido un número muy importante de jugadores con muchos minutos. Eso al final nos ha llevado a que la gente llegara muy cansada a nivel psicológico, a nivel físico. Y entendemos que desde ahí nos ha faltado que la gente se sintiera un poco más partícipe con posibilidades de entrar en el equipo", añadió Miguel León.

El director deportivo albirrojo reconoce que la relación con el entrenador saliente "ha ido enfriándose, pero ha sido una relación cordial de personas que trabajan por un mismo objetivo. Por nuestra parte, de poner todas las facilidades cuando han tenido una necesidad o una situación que nos han demandado. Creo que hemos estado para ayudarles. No sé si ha habido ese distanciamiento. Yo creo que los dos somos personas poco comunicativas y ahí yo lo he reflexionado con él. Creo que nos ha faltado algo que nos haga crecer, que nos hubiéramos sentado muchas más veces, que hubiéramos puesto en común situaciones que teníamos que mejorar. No ha sido una relación de amor, pero ha sido una relación profesional de respeto. Para mí, en mi caso, equilibrada"

Un 9 y la cantera

Sobre la falta de un nueve de referencia en el equipo, la dirección deportiva albirroja se definió con claridad: "Ha habido dos delanteros específicos con unas características que por lo que sea al entrenador le han gustado más o menos. Yo personalmente tengo una espina clavada grande con Milosevic, porque lo pienso y lo digo y lo hablo mucho con Jordi y a Ramón también se lo he trasladado. Pienso que es un jugador que nos da un salto de calidad muy grande, pero ha tenido una situación mala. Es un jugador que a mí me parece de otro nivel, pero de momento no hemos podido conseguir que lo demuestre aquí".

Respecto a la cantera, Miguel León opina que el club ha sido "bastante" justo con ella. "Al final hay un paso muy grande de Liga Nacional o de División de Honor o del Senior al primer equipo. Así que la cantera seguirá contando para nosotros y seguirán teniendo su oportunidad de aparecer en el primer equipo".