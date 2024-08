El Algeciras mantiene el patrón: una defensa firme a la espera de fichajes en ataque

Algeciras/El Algeciras CF mira en el horizonte más próximo el que será su último partido de la pretemporada frente a la AD Ceuta FC. Un encuentro que será su presentación oficial ante la afición albirroja y al que llega con el equipo casi culminado y siguiendo el mismo patrón de construcción que en el pasado verano.

De cara a la 23/24, Lolo Escobar contaba a estas alturas de mercado, justo cuando se enfrentó al Málaga CF en su penúltimo amistoso, con casi todas las piezas de la plantilla que arrancó la temporada en Primera Federación. De hecho, los únicos con los que no podía contar eran el colombiano César Benavides -ya fichado pero sin poder jugar- y Adrián Sardinero, que llegó a tiempo antes del inicio liguero.

El único fichaje que se esperaba y no llegó es el siempre mencionado nueve que acompañara a Javi Cueto en la punta del ataque. Eso sí, el propio Escobar en la previa del estreno ante el Atlético Baleares ya anunciaba que quería esa incorporación que no llegó hasta la de Stefan Milosevic: "sería fantástico cerrar la plantilla con un nueve porque es la única posición que no está doblada y, a la hora de configurar una plantilla, es bueno tener esa competencia en todas las posiciones y en todos los puestos así que a ver si tenemos suerte y le ponemos la guinda al pastel".

La realidad del mercado de verano de la 24/25 mantiene algunos paralelismos con el anterior aunque, para tranquilidad de más de un algecirista, también algunas diferencias.

En lo que sí se parece es en que Fran Justo tiene, salvo novedades, bien apuntalada su línea defensiva y el centro del campo. No en vano, Miguel León y Jordi Figueras han construido una defensa con todos los puestos doblados y con el lateral derecho triplicado tras la llegada de Paris Adot. Además, las bajas de Juan Rodríguez y Diori, firme pareja de centrales con Escobar, parecen bien cubiertas con Coch, Spatz y Gaixas.

El centro del campo, al igual que el pasado año a estas alturas, está afianzado con Iván Turillo y Eric Montes, que parece que ejercerán, por lo general, en soledad sin grandes inventos por parte de Justo.

Las diferencias con el pasado verano llegan en el ataque, aunque tienen matices semejantes. Entonces, fue la línea que se señaló más débil, no solo por número de efectivos, sino por calidad de los mismos. Ahora mismo, el Algeciras está a falta de un extremo derecho y un mediapunta que doble con Diego Esteban, quien ha jugado por derecha por momentos esta pretemporada con Turrillo algo más adelantado.

Esta tesitura recuerda a la mencionada falta de un nueve y algunos refuerzos más en ataque, cuya última llegada fue Adrián Sardinero, del equipo de Escobar. Sin embargo, la gran novedad es que el Algeciras CF ya tiene dos delanteros centro en la figura de Javi Cueto y el recién llegado Manín, quien se estrenó como goleador en el 'entrenamiento' ante el Atlético Antoniano.

Fran Justo ya ultima los preparativos para el estreno liguero del próximo fin de semana ante el Alcoyano con la esperanza de dar a la parroquia albirroja una temporada más ilusionante y tranquila que la 23/24.