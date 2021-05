Xabi Alonso, el entrenador de la Real Sociedad B, opinó tras la victoria ante el Algeciras CF (2-1) que le valió el ascenso a Segunda división que los dos equipos "hubiesen merecido" el triunfo y con ello el ascenso, al tiempo que calificó el año de los albirrojos como "impresionante" a pesar de no alcanzar este segundo premio.

El técnico no se sorprendió por las dificultades que le planteó el Algeciras de su ex compañero en la selección española Salva Ballesta: "Sí me lo esperaba tan complicado, porque conozco la personalidad del entrenador, he ido conociendo mucho más a su equipo, a sus jugadores, y en el momento en el que llegaban, con toda la energía y el espíritu que tienen, su calidad y su experiencia, y sabía que estaría muy igualado y podía pasar cualquier cosa".

"El partido fue muy intenso y felicito al Algeciras por llegar aquí. Solo uno podía pasar pero los dos lo hubiésemos merecido. El Algeciras ha hecho un año impresionante y tiene gran mérito lo que ha conseguido", recalcó

El preparador txuri urdin se mostró exultante tras lograr, en su segundo año a los mandos del filial donostiarra, subir a la segunda categoría del fútbol español: "Conseguir este hito histórico para el club, conseguir el ascenso con el Sanse me hace estar muy orgulloso y contento. Este ascenso es de todos y nos toca celebrarlo. Es la culminación de un año espectacular. Vivir esto es impresionante".

"El mensaje era de intentar ser lo que hemos sido todo el año. Si cambiábamos, no íbamos a jugar el partido que nosotros queríamos. Hicimos muchas cosas bien, concedimos muy poco y los jugadores estuvieron impresionantes para un partido de tanta tensión. Jugaron con una madurez impropia de un equipo tan joven y tienen el fútbol, que es lo que intentamos hacer todo el año. Hubo adversidades y momentos complicados con un Algeciras muy combativo y que tuvo sus opciones, pero el partido lo trabajamos muy bien. Estamos orgullosos de nuestro proyecto", finalizó el preparador.