Algeciras, la salvación empieza a jugarse en Talavera

El Algeciras CF empieza a jugarse de tú a tú la categoría en partidos como el de este sábado (19:00) en Talavera. Los albirrojos, con solo dos puntos de colchón sobre el descenso, visitan a un rival directo que ha resucitado aunque lleva toda la temporada en el fango del pozo del grupo I de la Primera Federación. Más les vale a los de Iván Ania tomárselo como una final porque el Talavera llevando jugando finales desde hace dos meses.

El Algeciras comparece en El Prado de Talavera de la Reina tras una semana breve que ha estado eclipsada por el cierre del mercado de fichajes de invierno. Aterrizó en el Nuevo Mirador el atacante Rodrigo Sanz, procedente del San Fernando y disponible para participar desde ya, y el club tiene ejercitándose al portero Álex Craninx, llegado desde el Molde noruego con la intención de que firme si no surge algún imprevisto.

Alineaciones probables CF Talavera: Biel Ribas; Parra, Dani Ramos, Morante, Brau, Lassina, Reguera, Moha, Gallardo, Escudero y Álvaro Juan. Algeciras CF: Flere; Benítez, Admonio, Jordi Figueras, Tomás, Borja, Mario Ortiz, Iván, Roni, Romero y Ferni. Árbitro: Daniel Pastoriza Iglesias (Pontevedra). Hora: 19:00 (22ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: El Prado. Antecedentes: La última visita del Algeciras al Talavera se saldó con empate sin goles en la temporada 19/20.

Sanz se ofreció en su presentación para debutar y el que debería tener también sus primeros minutos es Mario Ortiz, que fichó a primeros de enero y todavía no ha podido estrenarse. Ania solo tiene la baja por sanción de Carlos Albarrán aunque arrastra a algunos tocados. El técnico, no obstante, entiende que es el momento de arrimar el hombro. "Estos partidos hay que competirlos, aguantar el dolor y sufrir un poco para poder ayudar al equipo. Son las circunstancias que tocan en este momento", señaló en referencia a jugadores que terminaron con molestias como Roni o Ferni.

El Algeciras necesita ganar para romper un bache de cinco partidos sin una victoria. Desde San Fernando, los rojiblancos solo han sumado tres puntos con los tres empates que encadenan ahora (Linares, Salamanca y Badajoz). A este ritmo, los de Ania se mantienen en el alambre con 25 puntos, justo por delante de los cinco que ocupan posiciones de descenso, casi sin margen para el fallo.

"Tenemos que igualar su intensidad"

"Sabemos de la dificultad del partido y del rival", manifestó Ania. "El Talavera es un equipo que salió de la situación difícil de la que estaba y lo hizo queriendo el balón, intentando someter al contrario, con verticalidad... Es un equipo que ha evolucionado mucho desde el principio y es de los que más en forma está del grupo", advirtió.

"Si nosotros afrontamos este partido como una final al igual que ellos, decidirá el acierto, pero si no igualamos esa intensidad será difícil", aceptó el técnico algecirista, que califica de "importantísimo" el duelo y el siguiente ante el Ceuta. "Los tenemos señalados en el calendario", reconoció.

"Tenemos que ganar, hacer un buen partido y concretar esa buena sensación del día del Badajoz, y para eso hay que tener el dominio de las áreas", recalcó Ania, convencido de que "el que consiga tener el balón más tiempo, tendrá más posibilidades de ganar".

"Competir con lo que tenemos"

Ania valoró el recién cerrado mercado de invierno para su equipo: "Esperábamos que nos resultara más fácil el poder fichar, pero no fue así. Intentamos reforzar dos posiciones y una no pudimos porque se nos cayó un jugador cerrado a última hora", explicó.

"Tenemos una ficha libre senior que podemos utilizar", deslizó el técnico, que invita a "tirar hacia adelante y competir con lo que tenemos".

"La Primera Federación no es Segunda B"

Preguntado por la crisis aireada esta semana sobre la continuidad o no de la Primera Federación, Ania tiene una opinión clara: "Esta categoría es muy bonita, hay un nivel muy alto tanto de jugadores como de entrenadores. Creo que ha sido un paso adelante y sería una pena volver atrás".

"Económicamente es deficitaria para muchos clubes, solamente con los viajes se te va una parte grande del presupuesto. No sé cuál sería la solución, pero me daría pena. No es Segunda B".