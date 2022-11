Ania: "Los equipos buenos se levantan; no podemos dudar ahora"

Iván Ania le ha pedido a la plantilla del Algeciras CF que "no dude" por los últimos resultados. El técnico aceptó la preocupación extendida entre la afición tras la derrota ante el Sanse en el Nuevo Mirador, la tercera consecutiva en su peor momento de la temporada.

"Teníamos muchas esperanzas puestas en revertir la situación, en que este partido fuera el punto de inflexión que buscábamos, pero se nos puso en contra", manifestó el entrenador ante los medios. "Se complicó, sobre todo con el segundo gol. Lo intentamos por todos los medios, en la segunda intentamos tener más presencia en ataque y tuvimos ese empuje en los 20 primeros minutos, pero después te vas diluyendo y no tuvimos opciones de meter ese gol que nos habría dado sensaciones".

"Tres derrotas seguidas son un problema", asumió Ania. "No es lo habitual más allá de los rivales que hayamos tenido. Queda muchísimo, estamos en un tercio de la competición: los números no son buenos y la sensación creo que es mejor que los puntos, pero esto se trata de sumar, de conseguir victorias y en ese sentido estamos en un momento difícil", reconoció.

"Los buenos equipos se levantan. Hay mil casos para pelear por todo. Tenemos que tener tranquilidad, cerrar filas y no dudar. No podemos dudar", proclamó el algecirista.

"No podemos ahora hacer cosas que no nos convienen ni jugar de una manera para lo que no estamos entrenados ni creemos en ella", prosiguió Ania. "Queda mucho y hemos hecho muy buenos partidos en estas trece jornadas, hay que fijarse en eso para crecer y asumir que tenemos un problema en las áreas", remarcó.

¿Responsabilidad? "Yo soy el máximo responsable como dije el viernes. Si hay que señalar a alguien, es a mí. Yo tengo que buscar soluciones porque para eso soy entrenador, pero no podemos dejar de creer. Llevamos un año y pico creyendo en una idea y vamos a seguir insistiendo".

Ania sostiene que "el buen jugador asume responsabilidades y da un paso al frente" y ve a su vestuario capacitado: "Este equipo tiene alma, espíritu y buena actitud para darle la vuelta a la situación".