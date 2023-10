El Algeciras perdona más de la cuenta (1-1)

El Algeciras CF firmó tablas (1-1) con el Atlético Sanluqueño en el Nuevo Mirador. Un empate que sabe a poco porque los rojiblancos perdonaron y mucho en un partido que tuvieron para ganar de mil maneras distintas, incluso con una oportunidad a puerta vacía en el minuto 94. Pero no hubo forma. La agria sensación del pitido final, no obstante, contrasta con los números de un equipo que suma 12 puntos y sigue invicto tras las seis primeras jornadas del grupo II de la Primera Federación.

El mejor partido del Algeciras de Lolo Escobar, el que más juego hizo, el que más ocasiones generó se saldó con una igualada. Así es el fútbol, que no entiende de justicias pero que al final del camino pone a todo el mundo en su sitio.

El Algeciras pudo arrollar al Sanluqueño en una primera media hora poderosa y en la segunda parte, tras encajar el 1-1 y recomponerse, marró las ocasiones para haber puesto el 2-1 que se mascaba en las gradas. David Martín tuvo una oportunidad única en el tiempo añadido, a puerta vacía, que todavía se debe estar explicando cómo la echó fuera.

Lo que funciona no se toca y Lolo Escobar recuperó el que ya es su once de gala con la vuelta a la titularidad de Zequi para el partido más especial del extremo sanluqueño. El algecirismo comienza a saberse de memoria la alineación con Lucho en la portería; defensa de cuatro con Roldán, Juan Rodríguez Diori y Tomás; centro del campo con Eric Montes, Borja Fernández, Mario García y el capitán Iván Turrillo; y las bandas para Diego Esteban y el mencionado Zequi. ¿Y el 9? Entre Iván y Mario, que no paran de dar bocados.

Zequi tardó poco en demostrar sus ganas e intentó el primer disparo desde lejos, desviado, porque el Sanluqueño lo conoce bien y no le dejó un metro para que se acomodase. Los primeros compases fueron para los rojiblancos frente a un Atleti pertrechado desde su defensa de tres centrales, apoyados por dos puñales en los costados. Uno de ellos el algecireño Álex Guti, que regresó a casa hecho ya futbolista. Suya fue la primera llegada de los visitantes desde el flanco zurdo.

A partir del minuto 10, el Sanluqueño empezó a discutir el balón al Algeciras, pero los de Lolo Escobar no cejaron en su presión alta. Fruto de esa intensidad llegó el córner que abrió la lata en el minuto 13: Zequi botó el esférico desde la esquina, repelió la zaga verde y el sanluqueño elevó la pelota para Tomás, que desde la izquierda metió un pase tenso al área pequeña donde apareció Yac Diori para marcar entre la melé. Gol de cuco del africano.

El Algeciras pisó a fondo por un carril izquierdo en el que volaba Tomás, cada semana más asociado con Zequi. El zurdo de Algeciras estuvo a punto de armar el chut tras una gran galopada. Hacía mucho daño el conjunto de casa en acciones rápidas al espacio, como la que tuvo Diego Esteban en el 22'. Dos después lo probó Iván desde la frontal. Estaba siendo muy superior el Algeciras, que buscaba el segundo con determinación.

Los de Sanlúcar, que no podían hacerse con la pelota, trataron de sacudirse el dominio con alguna acción en profundo, buscando a Paquito Mwepu. En una de ellas nació el disparo alto pero intencionado de Airam a la media hora.

El cooling break -la parada para refrescarse- sentó regular a un Algeciras que cedió terreno y tuvo que remangarse en el último tramo hasta el descanso ante un Sanluqueño dio un necesario paso al frente. Los rojiblancos, disciplinadísimos a la hora de defender, ajustaron para devolver el equilibrio al césped y alcanzar el intermedio en ventaja tras un interminable añadido.

Segundo tiempo

El Algeciras salió dispuesto a encarrilar y pronto pisó área contraria, con una falta peligrosa que Zequi mandó a la barrera y una falta que botó Tomás y buscó Diori. El Sanluqueño buscó una alternativa y Antonio Iriondo hizo el primer cambio en la caseta.

Pero el peligro seguía siendo en rojo y blanco y en el minuto 52 Diego Esteban tuvo el segundo tras una gran asistencia de Zequi, que volvía locos a sus excompañeros. A punto estuvieron Juan Rodríguez y Diori de enganchar a bocajarro un saque de esquina.

A Iriondo no le debía gustar lo que veía y metió otras dos sustituciones de una tacada. Lolo Escobar, en el otro banquillo, se debía deleitar con la intensidad de un Algeciras que volvió a acariciar el 2-0 con un disparo colocado de Iván Turrillo que salvó por los aires Samu Pérez en el 58'. Al instante lo intentó Tomás de córner directo.

Era un asedio y sin embargo el Atlético Sanluqueño armó una contra perfecta en el minuto 60 para empatar por medio de recién entrado Nacho Ramón, que marcó a placer. De poder haber encajado dos o tres tantos, los visitantes se veían con las tablas. Comenzaba un partido nuevo de media hora.

Pidió penalti el Nuevo Mirador en el minuto 66 tras una acción rápida en la que Zequi robó la cartera, pero González Páez no quería fregados en ninguna de las dos áreas. El albirrojo, que tuvo que ser atendido, fue relevado por David Martín en el primer cambio de los de casa.

El Algeciras marró una clarísima oportunidad en el 70' para golpear de nuevo. Mario García se fabricó un mano a mano a base de piernas pero falló por muy poquito con toda la portería para él. Lástima porque la jugada personal era para enmarcar.

El último cuarto de hora fue un querer y no acertar del Algeciras, que tampoco se fiaba de exponer demasiado las espaldas a un Sanluqueño que buscaba abiertamente el cuerpo a cuerpo con sus dos torres. Se echaba en falta algún truco más desde el banquillo algecirista. Escobar tenía calentando a gente pero hubo que espera hasta el minuto 88 para ver saltar a Javi Cueto y Admonio. Y otra jornada sin noticias de Amorrortu... El algecireño Álex Guti, por cierto, fue sustituido entre aplausos del respetable.

Quedaba la última gran ocasión del Algeciras, la oportunidad que David Martín falló de manera inexplicable en el minuto 94 a puerta vacía tras un pase de Javi Cueto. Todo el estadio se llevó las manos a la cabeza. Si no entraba esa...