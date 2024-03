Romo: “No es un problema de motivación, sino de estado de ánimo”

El madrileño Guillermo Fernández Romo, entrenador del UD Ibiza, afronta tu tercer empate consecutivo en casa, y una semana más sin conseguir la victoria. Su mensaje es una llamada a la confianza, a que quedan once jornadas para terminar la competición, que su equipo está en los puestos de ascenso y ahora no hay que descomponerse.

¿Qué les está pasando? “No es un problema de motivación, sino de estado de ánimo, de mentalidad, que tenemos que tomar mejores decisiones, y el primero que lo tiene que hacer es el entrenador”, respondió tras el partido con el Algeciras CF.

Entre esas decisiones está la expulsión directa de su defensa, Javi Jiménez: “No podemos controlar la decisión del árbitro. Es un error gravísimo de nuestro jugador, y lo sabe él, es consciente”.

Con todo, “no entendería ahora críticas. Tenemos que estar todos a la misma. Nos quedan once jornadas. Estar arriba para pelear los objetivos es muy difícil. O continuamos y creemos, o hacemos lo otro, que es lo mismo que pasar en la mayoría de los sitios, la toxicidad. No es tiempo de tibiezas, sino de confianza”.

Sobre los muchos cambios realizados inicialmente y a lo largo del partido, la sustitución de portero la explica por el viento y por el trabajo que el francés Reynet viene haciendo en los entrenamientos. El guardameta que este domingo fue titular tiene un golpeo más largo que Sequeira. El resto también tiene una razón. “Pero no podemos ser idiotas. Había dos dificultades extremas: una era el viento y otra quedarnos con uno menos”.

Lo del partido con el Algeciras, como reconoce Romo, es insuficiente. “Ahora tenemos que recuperar a la gente mentalmente. El equipo tiene presencia, orden y ahora tenemos que tomar mejores decisiones”.