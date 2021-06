Relanzar la cantera, prioridad para el nuevo Algeciras

Si no crece la base, no puede crecer el club. Bajo esta premisa fundamental, el Algeciras CF quiere que la cantera sea una prioridad en el nuevo proyecto que ya está dando sus primeros pasos de las manos del empresario Félix Sancho y el director deportivo Sergio Fernández. Revalorizar al futbolista algecireño y potenciar el sentido de pertenencia son dos mensajes que la nueva gerencia pretende que calen en el fútbol de la ciudad.

Construir una estructura casi desde cero para que el Algeciras se transforme en un club profesional no va a ser cosa de un día ni de una semana. El proceso ya está en marcha y va paralelo a la conversión en SAD (Sociedad Anónima Deportiva). Si todo sigue sus cauces, el club confía en arrancar la próxima temporada con todo el nuevo personal y con todas las áreas a pleno rendimiento, cada uno en su parcela en el día a día, pero con la institución carburando en una misma dirección.

En ese proceso de profesionalización ocupa también un lugar privilegiado la cantera, unas categorías inferiores que esta campaña la han salvado con las meritorias permanencias del juvenil en la Liga Nacional y del filial senior en la Primera Andaluza, además del buen hacer de los cadetes e infantiles. Moisés Pozo es el coordinador de una base que también ha sabido librar mil y una dificultades para sobrevivir a una temporada dificilísima.

Pozo ya conoce las intenciones de Sancho y Fernández: cuidar e invertir en la base para que dé sus frutos y permita crecer al primer equipo y al club.

El máximo responsable deportivo del Algeciras subraya la importancia del "sentido de pertenencia" en un club, desde los más pequeñines hasta el más veterano del vestuario del conjunto que debutará en la Primera RFEF. "Queremos que los aficionados se sientan escuchados, que los jugadores de Algeciras puedan volver a casa y que los chicos de la cantera vean que pueden llegar al primer equipo. Trabajar así es la única manera de que la gente se sienta orgullosa del club", expresa Fernández.

Fernández quiere tender la mano a todos los clubes de la ciudad, a los que considera "una parte esencial" del proyecto que el Algeciras contempla a medio plazo. "Hay equipos que seguramente están trabajando mejor que nosotros en cuanto a cantera, por eso queremos posicionarnos, pero hacerlo de manera que ayudemos a esos clubes. No se trata de quitarles jugadores, al contrario queremos que se sientan orgullosos de poder formar parte del Algeciras", explica.

Entre los retos deportivos, Fernández entiende que el equipo de Liga Nacional debe aspirar a subir a la División de Honor y el filial senior, a escalar de categoría, pero desde unos cimientos sólidos que partan de la estructura del club. "No nos puede pasar que no haya ropa", asume el director deportivo, que insiste en la premisa: "Si no crece la cantera, no crece el club". Dicho queda.