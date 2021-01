El Recreativo, que no puede fichar, busca los refuerzos en casa

El Algeciras CF está inmerso en el mercado invernal de fichajes mientras que su próximo rival, el Recreativo de Huelva (domingo a las 12:00 en el Nuevo Mirador) se conforma con buscar los refuerzos en casa, en la plantilla con la que empezó la temporada en el grupo IV-A de la Segunda B.

Cuando en la hora previa al duelo ante el Atlético Sanluqueño se hizo oficial la alineación del Recreativo no hubo un recreativista que no se sorprendiera, para bien o para mal. Claudio Barragán, el entrenador, contó con dos ausencias notables, las de Jesús Valentín y José Antonio González, dos piezas claves en la primera vuelta. Además, el preparador valenciano quiso mover su equipo para buscar una respuesta que terminó encontrando durante los noventa minutos.

El mes que ha estado el Recreativo sin competir, primero por las vacaciones y luego por el aplazamiento del duelo ante el Cádiz B, ha colocado al Decano en una especie de pretemporada que ha recolocado a todos los jugadores en la parrilla de salida. Llamó poderosamente la atención que la caída del once de Jesús Valentín la supliera el preparador de Manises con Morcillo y no con Diego Jiménez. El ex del Almería no jugaba, precisamente, desde la primera jornada, en la que fue sustituido en el descano para más inri. El zaguero completó su primer partido del curso yendo de menos a más.

No fue la única novedad notoria en el once, ya que la baja de José Antonio González la cubrió el Decano con Matheus Santana. El centrocampista brasileño fue uno de los jugadores sub 23 más cotizados en el mercado estival, pero el Recreativo gestionó bien su llegada. El ex del Don Benito parecía que iba a ser importante y que iba a aportar su potencial, polivalencia y poderío al juego albiazul, pero las lesiones y el Coronavirus han complicado la presencia del mediocentro, que fue titular por primera vez y que jugó ante el Atlético Sanluqueño los mismos minutos que atesoraba en todo el campeonato (75).

Cerró el capítulo de sorpresas la incursión de Chuli en el equipo titular. El onubense había hecho méritos suficientes en lo que iba de campaña para haber sido titular, pero Claudio no había encontrado el momento para empezar a contar desde el inicio con el canterano albiazul. El atacante se mostró incisivo y, aunque no pudo ver puerta, generó mucho peligro y puso en problemas a la zaga gaditana.

Otro de los que regresó a la competición fue Víctor Barroso. El onubense fue uno de los jugadores más destacados de la pretemporada, pero su concurso desde la jornada 3 ha sido residual. Ante el Sanluqueño asumió galones de nuevo, sobre todo en la acciones a balón parado, como la que propició el gol de Seth.

Con los derechos federativos suspendidos, la sensación es que el Recre aún puede buscar en el interior de su vestuario los refuerzos que le permitan dar el salto de calidad deseado en la segunda vuelta.