El Recreativo de Huelva logró la victoria (1-0) ante el Cádiz B este sábado y refrendó su cambio de dinámica antes de visitar el próximo domingo día 22 (17:00) al Algeciras CF en el Nuevo Mirador. El Decano celebró su 130 aniversario con tres puntos que le elevan a la octava plaza con 22. El cuadro del exalbirrojo Alberto Monteagudo ganó gracias a un solitario gol de Momo cuando apenas había arrancado el choque. El duelo no quedará para la historia, pero permite al Recre enlazar dos victorias seguidas y alejarse de la zona de peligro antes del parón navideño.

La crónica de Huelva Información del triunfo albiazul sobre el filial amarillo lo cuenta así: El inicio del partido fue una prolongación de las celebraciones por el 130 aniversario porque aún se escuchaba al Nuevo Colombino corear el nombre de Luzardo, cuando un balón en largo sin aparente peligro generó una falta de entendimiento entre el portero cadista y su defensa que terminó con un despeje de Momo que se terminó alojando en el fondo de las mallas visitantes. Un gol con una alta dosis de fortuna, que hubiese sido imposible de esperar durante la mala racha recreativista.

El Cádiz B, no obstante, no acusó el tempranero jarro de agua fría y se presentó en el Nuevo Colombino con los avales de todo equipo made in Pavón. Los canteranos amarillos sometieron al Recre a una presión alta y muy agresiva, lo que dificultó la salida de balón del Decano, aunque el cuadro albiazul tuvo más paciencia que en partidos anteriores y no tuvo demasiada prisa por soltar la posesión del cuero. Volvió a acercarse con peligro el equipo de Monteagudo tras un robo de Rubén Cruz a Momo dentro del área que finalizó el sevillano con un disparo al palo corto que desvió a córner Christian.

Los visitantes sacaron provecho a su presión alta tras una recuperación en la zona de iniciación del Recre que posibilitó que Sergio Pérez recepcionara el cuero dentro del área, driblara a Borja García y buscara el gol, topándose con Nauzet. El encuentro fue devorando minutos sin que sucediera nada más destacable, solo otro disparo muy lejano de Sergio Pérez raso que se marchó junto al poste de la portería recreativista. Con la victoria parcial del Decano se llegó al tiempo de descanso.

La segunda mitad trajo muchos más espacios para el Recreativo porque el Cádiz B comenzó a descuidarse algo más ante su necesidad de lanzarse a por el empate. No obstante, el Decano estuvo algo espeso en sus contragolpes, mientras que el filial amarillo trató de llevar peligro a través del balón parado y de centros laterales, como uno de Iván Robles que un compañero remató en el primer palo.

El duelo se fue esfumando sin que ocurrieran jugadas de ataque. Monteagudo comenzó a gestionar su banquillo, primero dando entrada a Quiles y luego a Víctor Barroso. Precisamente el primero de ellos tuvo una de las ocasiones más claras del segundo acto con un disparo a bote pronto que se marchó lamiendo el poste de Christian. El Recre también pudo sentenciar en el balón parado con un remate de Rubén Cruz que cabeza que se estrelló en la parte superior del larguero. El Cádiz B resistió erguido hasta el descuento, pero el Recre pudo noquearlo con un pase de la muerte de Carlos Martínez a Víctor que el canterano remató fuera mordido. No cerró el choque el Decano y terminó pidiendo la hora en su área, pero los albiazules defendieron la victoria con uñas y dientes y cierran el año en el Nuevo Colombino con un mejor sabor de boca.

Ficha técnica:

Recreativo: Nauzet; Cera, Diego Jiménez, Borja García, Nano; Gustavo Quezada, Quique Rivero; Isi Ros (Víctor, 71'), Gerard (Quiles, 65'), Carlos Martínez; y Rubén Cruz (Sergio Jiménez, 88').

Cádiz B: Christian; Iván Robles, Saturday, Momo (Idrissa, 63'), Víctor; José Alonso; Nieto (Chapela, 88'), Javi Pérez, Jordi Tur, Sergio Pérez (Lino, 80'); y Seth.

Gol: 1-0 (1') Momo, en propia puerta.

Árbitro: Huerta de Aza (C. Canario). Amonestó a los locales Isi Ros, Quique Rivero, Nano y Borja García y a los visitantes José Alonso, Sergio Pérez, Seth y Saturday.

Incidencias: Unas 6.500 personas en el Nuevo Colombino. El exjugador uruguayo Luzardo hizo el saque de honor en un choque que sirvió para festejar el 130 aniversario del Decano.