Abel Gómez: "El 3-0 al Algeciras se queda corto"

El Recreativo de Huelva ha "hecho los deberes". Así lo ha calificado el técnico del Recreativo de Huelva, Abel Gómez, en la rueda de prensa posterior a un partido de Primera Federación en el que su equipo derrotó este sábado 3-0 al Algeciras, en el que, en su opinión, "el resultado se queda corto".

El preparador sevillano comenzó con una valoración del encuentro, en la que incidió en que su equipo hizo "lo que tenía que hacer y toca esperar". "No depende solo de nosotros. Tenemos que estar orgulloso del equipo, del esfuerzo que hizo y ahora toca esperar el resultado de un rival que está por delante nuestra y que antes nos veía más lejos y ahora nos ve más cerca", apostilló.

"Generamos muchísimas ocasiones, cuatro o cinco muy claras en la primera parte y al no tener ese acierto hace que el partido se ponga peligroso", sostuvo "Estuvo muy controlado sabiendo que en la segunda parte el partido se iba a abrir más y con gente rápida le podíamos hacer daño. La pena fue no irnos al descanso con resultado favorable".

David del Pozo, autor del primer gol, volvió a actuar más liberado en facetas defensivas, con Rubén Serrano cubriéndole las espaldas en el centro del campo, tal y como ocurrió en Alicante, un aspecto que ha querido resaltar en el post partido: "Yo lo tenía claro por varias cosas. Una porque David más liberado está en un momento que nos está dando a nivel ofensivo y eso era más importante. Después del último partido en casa teníamos que ser más solido en el medio. También por el dibujo de ellos. Forman un cuadrado por dentro donde intentan generarte esa superioridad y a lo mejor nos podía costar mucho más. Al venir ellos con los pivotes a la creación necesitábamos que Josiel y Del Pozo salieran a la presión".

A pesar del claro resultado a favor, una vez más las decisiones arbitrales han vuelto a caer del otro lado. Los locales reclamaron dos posibles penaltis. "El primero le cuesta una tarjeta amarilla que habrá que ver qué pone en el acta". Minutos más tarde, otro sobre un Álvaro Bustos "lesionado y hay que ver un poco porque tiene un golpe en la rodilla y está fastidiado. Sorprende, se quedará en anécdota porque el resultado era muy favorable pero fueron clarísimos", destacó.

Sobre si hubiera firmado antes de comenzar la temporada estar a un punto del playoff de ascenso a estas alturas, no tuvo ninguna duda en confirmar: "Todos lo hubiéramos hecho. Soñar es gratis pero para soñar hay que trabajar mucho. Hemos conseguido una puntuación muy alta que es importante. La temporada es muy buena y vamos a intentar que sea excelente. Viéndolos entrenar, la ilusión que tienen se que vamos a pelar hasta el final", manifestó.

De nuevo, una semana más, Pablo Caballero volvió a ver puerta. La tercera consecutiva. Un acontecimiento que, de haber llegado meses antes, quién sabe dónde estaría hoy el equipo: "A este ritmo lo mismo hubiera quedado pichichi de la categoría. Estamos intentando cuidarlo para que nos pueda dar el máximo. Contento por él porque después de tanto tiempo parado nos está dando mucho".

Por último, comentó: "Aunque de hoy a mañana no me va a dar tiempo ir al Rocío para poner velas", verá el partido entre el Alcoyano y el Ceuta y espera que este domingo pueda cambiar la suerte. No obstante, "pase lo que pase seguimos vivos la semana que viene", finalizó.