Iván Ania: "Estos tres puntos nos alivian y nos van a dar tranquilidad"

Iván Ania se mostró "contento" por la victoria del Algeciras CF en Majadahonda. El técnico albirrojo reconoció que los tres puntos son "importantísimos" y suponen un alivio, pero advirtió que su equipo todavía sigue "en una situación peligrosa" en la lucha por la salvación en la Primera Federación.

Ania se basó en la solidez para analizar lo acontecido en el Cerro del Espino: "En la primera parte tuvimos situaciones para haber generado peligro que quedaron en nada y, sin embargo, las que tuvimos en la segunda sí las materializamos", comenzó. "Sufrimos un poco en un tramo de la primera parte en la que ellos nos estaban dominando y no éramos capaces de juntarnos y luego, al final del partido también, con ellos volcados y el cansancio, pero lo defendimos bastante bien", resumió.

"Los tres puntos son importantísimos. No nos sacan de la situación peligrosa en la que estamos pero sí que nos alivian", afirmó. "Sabíamos que cada vez quedan menos jornadas y que necesitábamos ganar cuanto antes y esto nos va a dar tranquilidad", reafirmó.

Preguntado por la reaparición de Mario Ortiz, Ania se deshizo en elogios: "Cuando está Mario en el campo tenemos más equilibrio, sabe posicionarse, no tiene un gran físico pero es un ganador de duelos, del cuerpo a cuerpo y tiene pausa. Sabe cuando acelerar el ritmo o pausarlo. No pudimos disponer de él desde Ferrol y el equipo lo acusó", valoró Ania, que recalcó "el esfuerzo" de su plantilla. "Hay gente entre algodones y estamos forzando porque la situación lo requiere. Yo manejo más información que no puedo hacer pública pero creo que estamos haciendo un esfuerzo grande", aseguró.

El míster confían en que este impulso aumente la confianza: "No debemos relajarnos, al contrario hay que apretar más para intentar salvarnos cuanto antes", remarcó.

Sobre las protestas del Majadahonda en el 1-0, Ania dijo lo siguiente: "La jugada del primer gol creo que viene un de saque de banda en la que los jugadores se quedan parados pero no sé por qué. Todavía no he estado en el vestuario ni visto el vídeo. Si no salió de banda, fuera de juego creo que no es", apuntó.

¿Y ahora qué? "Esto es un no parar. Tenemos que basar nuestra salvación en la solidez defensiva y no conceder nada al rival. Si hacen un gol, que sea por mérito".