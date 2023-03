Al Pontevedra no se le pasa por la cabeza perder con el Algeciras

El Pontevedra CF se ha conjurado para reconciliarse con la victoria este sábado (19:00) en casa ante el Algeciras CF. "No pasa por mi cabeza perder", manifestó Juan Señor, el tercer entrenador de la temporada de los granates, que se estrena en Pasarón tras su debut la pasada jornada con derrota en Fuenlabrada.

El colista del grupo I de la Primera Federación quiere levantarse y quiere hacerlo ante un Algeciras al que ya noqueó en la primera vuelta cuando casi nadie pensaba en ello. Desde aquel partido, los gallegos han caído en picado hasta el fondo de la clasificación y han destituido a dos técnicos, Antonio Fernández Rivadulla y al director deportivo, Toni Otero.

Juan Señor es la última esperanza de los pontevedreses. El que fuera internacional con La Roja del 12-1 a Malta trata de recuperar la autoestima del vestuario y empezar por recuperar la solidez en Pasarón, donde el Pontevedra sumó la mayoría de sus 22 puntos.

Los locales recuperan a Javi Robles y pierden por sanción al central Luis Martínez y encaran la cita, como el Algeciras, con varias incógnitas y con futbolistas que apenas se han ejercitado esta semana, aunque algunos casos ha sido más por precaución que otra cosa. Uno de ellos es el exalgecirista Yelko Pino, el hombre que dinamitó con dos goles el asalto al Nuevo Mirador. Churre y Seoane están estado entre algodones pero parece que forzarán para echar el resto en un momento crucial.

"La gente referencial, la que ha estado siempre, va a estar", deslizó Señor en su comparecencia ante los medios. El técnico no desveló detalles para no dar pistas pero destacó el trabajo de la semana: "Hemos estado con algo más intensidad, que es lo que yo echaba en falta, seguramente por el estado de ánimo de los jugadores, y también hemos cuidado a los que tenían molestias".

"Ya no es mi debut, pero estoy igual, muy metido, con la adrenalina y ganas de hacer funcionar al grupo, que generen y que atinen", aseguró el entrenador.

Señor no entró en análisis sobre el Algeciras más de lo preciso: "Las bajas que tengan o que no tengan me dan igual. Lo que nos tiene que preocupar es meter las que tengamos. No hago demasiado hincapié en el contrario", explicó.

"Solo nos vale ganar, lo del sí o sí no me cuadra, me cuadra que tenemos que hacer lo que se nos ha olvidado y no se me pasa por la cabeza la derrota. Ahora mismo no", afirmó Señor, que entiende que se miden a "un rival tan necesitado o más que nosotros, al que hay que ganar, no hay otra lectura".