Pelayo Morilla tiene una rotura parcial del ligamento cruzado pero esquiva el quirófano

Pelayo Morilla ha esquivado el quirófano. El futbolista del Algeciras CF, cedido por el Sporting de Gijón, ha confirmado que sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El atacante, aconsejado por los médicos de su club nodriza, va a someterse a un tratamiento conservador y, de momento, evitará la cirugía y una rehabilitación que prácticamente acabaría con su temporada.

La suerte sigue dando la espalda a Pelayo Morilla. El asturiano estaba empezando a reencontrarse como jugador en el Nuevo Mirador cuando se lastimó en un acción fortuita durante un entrenamiento, el del sábado previo a la cita con el Castellón. En un primer momento, el jugador se alarmó ya que viene de haber dejado atrás dos graves lesiones en sus rodillas con sendas roturas del ligamento cruzado, una en cada pierna.

Morilla, con el permiso del Algeciras, decidió viajar a Gijón para ser examinado por los médicos del Sporting. Tal como explica El Comercio de Gijón, el canterano sportinguista ha sido diagnosticado con una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, la última de la que fue intervenido. "Pese al historial del jugador, no obstante, los chequeos no apreciaron inestabilidad en la rodilla del futbolista, por lo que, en principio, Morilla no tendrá que pasar otra vez por el quirófano", señala el diario gijonés.

El atacante rojiblanco se someterá a nuevas pruebas para determinar los plazos de la recuperación, pero ya tiene decidido afrontar un tratamiento conservador para evitar la cirugía. Iván Ania, el técnico del Algeciras, ya avanzó en la rueda de prensa previa al Castilla que Morilla iba a optar por esta vía. El entrenador mostró el respaldo del club para que Pelayo encare con la máxima tranquilidad su rehabilitación.

El caso de Pelayo Morilla y el Algeciras es uno de los más curiosos que se recuerdan en el seno de la entidad albirroja. Pocas veces se ha mimado y tenido tanto cuidado para la puesta a punto de un jugador que llegó a ser la joya de la cantera del Sporting. Desde su llegada en verano, Ania diseñó un plan específico para la preparación del extremo y lo fue metiendo muy poco a poco en el grupo hasta que empezó a tener presencia competitiva.

Morilla apenas ha podido disputar 43 minutos repartidos en cinco partidos esta temporada. El asturiano tuvo tiempo, eso sí, de marcar su primer gol en la victoria del Algeciras en el Clásico jugado en La Línea, donde Pelayo cerró la goleada. En la novena jornada, en casa ante el Betis Deportivo, el ovetense disfrutó de 21 minutos, lo máximo que ha jugado como albirrojo.

El Algeciras, por lo pronto, ha reforzado los costados con la llegada de Ferni, que ya debutó en Valdebebas ante el Castilla. La situación de Morilla, que está cedido por el Sporting, queda en el alero hasta saber qué periodo de recuperación tendrá que afrontar el asturiano.