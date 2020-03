Pablo de Castro y su misión: recuperarse durante la cuarentena

Para cualquier deportista tener que estar encerrado tanto tiempo en casa es un fastidio. Para Pablo de Castro, este confinamiento obligado por el coronavirus, supone un desafío más en su particular reto por volver a sentirse futbolista. El defensa del Algeciras CF completa la última fase de su recuperación y lo hace con un cargamento de paciencia y mucha disciplina.

Al algecireño Pablo de Castro se le acabó la temporada antes de tiempo. Quizás por eso está mucho más mentalizado que la mayoría para tomarse la cuarentena con filosofía. El zaguero se vio obligado a parar en enero por unas dichosas molestias de pubis. Se abrió entonces la diatriba: quirófano (con lo que ello conlleva en una pubalgia) o un tratamiento más conservador y largo. Entre todas las partes debatieron, pero fue Pablo quien tuvo la última palabra.

El algecireño, uno de los artífices del histórico último ascenso, sacrificó su ficha para un refuerzo en invierno, un gesto que fue recompensado por la directiva con la renovación. Pablo es uno de los chicos de la casa y eso la afición lo aprecia. Comenzó entonces su batalla para rehabilitarse. Todo marchaba bien, en sus plazos, hasta que irrumpió la pandemia del coronavirus, el fútbol quedó paralizado y España entera se encuentra sumida en un estado de alerta sin visos de cuándo regresará la normalidad.

Pablo explica que se encuentra "bien" y pasa por "la última fase" de su recuperación. "En mi planning semanal de trabajo hasta el confinamiento las había completado todas (las fases) sin ningún problema y siempre con buenas sensaciones. Me quedaba por adaptar en mis entrenamientos el toque de balón para ver cómo lo toleraba y de ahí poder avanzar con pase medio y pase largo. Solo pude hacer pase corto el último día de entreno", relata con detalle el algecireño.

Con los demás, ha tenido que cambiar el Nuevo Mirador por la casa: "Sigo ejercitándome para no perder lo que he ganado en estos meses. Nuestro preparador físico, Javier Morilla, me envía cada día el entrenamiento para realizar en casa: mucho cardio, tren superior, tren inferior y toque de balón leve" dice. ¿Dónde? "Cualquier sitio es bueno para entrenarse en casa", bromea.

El algecireño trabaja con clases de hipopresivos y ejercicios en apnea

El central y lateral zurdo ha descubierto nuevos métodos de trabajo con los que espera no volver a resentirse de la lesión: "Estoy con algo especial ya que las clases de hipopresivos con evolutio.fit nunca las había hecho. Realizamos ejercicios en apnea, que gracias a sus beneficios mejoramos la cantidad de oxígeno. Además de relajar nuestro diafragma ayudamos a potenciar nuestra faja abdominal dándole mayor sostén y prevenimos lesiones de suelo pélvico debido a que es un ejercicio que no ejerce presión pélvica", explica.

Pablo aboga por mantenerse ocupado durante el confinamiento: "Hay que llevarlo de la mejor manera posible. Yo personalmente tengo mis entrenamientos, que ya no solo es importante para mantenerme en forma si no para sentirme realizado ya que se está tanto tiempo en casa sin poder salir que necesitamos estar un poco activos", cuenta. "Además están las tareas en casa y el ocio con juegos de carta, parchís, series y películas de Netflix y también juego a la Play, al Fifa entre otros".

La misma videoconsola sirve de punto de encuentro con sus compañeros de vestuario: "También tenemos las típicas charlas de Whatsapp y el contacto diario a la hora de recibir los entrenamientos. Estamos muy conectados".