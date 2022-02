Otra oportunidad perdida (1-0)

Otra vez esa sensación de oportunidad perdida. Otra vez con la cara partida fuera de casa. Otra vez buenos minutos de fútbol sin recompensa. El Algeciras CF cayó derrotado por la mínima (1-0) en Tarragona, donde un pésimo arbitraje marcó seguramente el rumbo de un partido con muchos minipartidos dentro de los 95 minutos que se prolongó. La expulsión de Mariano poco antes del descanso también condicionó a un conjunto albirrojo que en inferioridad numérica fue capaz de mantenerle la cara a un Nàstic incapaz de sentenciar en las claras ocasiones que tuvo jugando a su estilo, sin exponerse demasiado.

Un claro penalti no pitado a Álvaro Romero en el minuto 19, con el 0-0, fue el primero de los errores graves de Díaz Escudero, que en el minuto 40 compensó al anular una acción que suponía el 2-0 para los de Tarragona. Entre medias, la expulsión por dos amarillas de Mariano, que si bien se puede discutir la segunda amonestación, la primera pudo ser de roja. Mal día del central argentino, que además dejó solo a Dani Romera en el remate del tanto grana.

Ficha Nàstic de Tarragona (1): Manu García; Pol Domingo, Quintanilla, Trilles, Nil, Elías (Ribelles, 60'), Del Campo, Simón, Bonilla (Fran Carbia, 71'), Pablo Fernández (Buyla, 60') y Dani Romera (Becerra, 78'). Algeciras CF (0): Iván Crespo; Duarte, Van Rijn, Mariano, Tomás, Borja (Renato, 71'), Ferni (Bueno, 60'), Pepe Mena (Serrano, 78'), Roni (Tresaco, 71'), Romero y Leiva (Figueras, 46'). Árbitro. Jorge Díaz Escudero (Yecla, Murcia). Muy mal. Condicionó el resultado. Expulsó al visitante Mariano por doble amarilla (28' y 39') y al entrenador, Iván Ania (50'). Amonestó a los locales Trilles (22'), Quintanilla (47') y Carbia (92'); y a los visitantes Romero (19') y Van Rijn (92'). Gol. 1-0 (33') Dani Romera. Incidencias. Encuentro correspondiente a la 23ª jornada del grupo II de la Primera RFEF, disputado en el Nou Estadi de Tarragona ante 3.652, con presencia de un pequeño grupo de aficionados algeciristas.

Al margen de estas tres acciones polémicas que sin duda marcaron los designios del encuentro, se pueden extraer muchísimos análisis del papel del Algeciras en el Nou Estadi, donde el partido estuvo vivo hasta el último suspiro. Pero por encima de todo queda el resultado. Sexta derrota consecutiva del equipo de Iván Ania a domicilio y se agudiza la sequía de puntos lejos del Nuevo Mirador desde hace más de tres meses. Así se antoja imposible que los algeciristas puedan dar el salto a esa quinta plaza que insiste en estar a punto de caramelo.

Pero no se trata solo de perder, porque se puede perder en uno de los estadios más complicados de la Primera RFEF. Se trata de buscar soluciones. Iván Ania dijo que habría que hacer algo distinto porque lo que hacía no daba para sumar. Pues bien, el Algeciras volvió a hacer lo mismo de siempre, lo mismo de Albacete, Murcia, Baleares, Andorra... Cuajar buenos minutos, jugar descarado y alegre, no definir en los últimos metros... y en el otro lado de la balanza, conceder ocasiones fáciles, perder muchos balones a la hora de salir de campo propio y errores puntuales que tiran por tierra el esfuerzo colectivo. Ahora que hay recambios en todos los puestos, el técnico, quizás, necesita probar otra cosa fuera de casa.

El Algeciras se presentó en el Nou Estadi con una alineación reconocible, aunque por segunda salida consecutiva sin el capitán Iván Turrillo, relegado al banquillo. Iván Ania volvió a apostar por la dupla Borja-Pepe Mena para la medular. Por lo demás, regresó Leiva a uno de los extremos y Javi Duarte cubrió el maltrecho lateral diestro. Esto para abrir boca.

El choque arrancó vibrante, con el Nàstic tratando de morder a los 13 segundos con una llegada de Nil por la izquierda que atajó Crespo. El primer cuarto de hora fue un pulso de poder a poder, con alternativas y los dos equipos mirándose a la cara. En el minuto 8, una pérdida de balón de Pepe Mena en campo propio provocó el robo de Robert Simón, que perdonó al picarla sobre Crespo. Fuera por poco y el claro ejemplo de que el Algeciras sigue complicándose la vida más veces de lo necesario.

Tras un primer aviso de Ferni con un disparo desde la distancia, en el minuto 19 pudo cambiar el partido cuando Romero ganó un balón filtrado a Manu García y fue trabado por el portero grana. No deja dudas en la repetición. Díaz Escudero obvió la pena máxima, pitó córner y amonestó a Romero, que no daba crédito. El penalti escamoteado desquició un tanto al Algeciras, que cedió los mandos al equipo de Agné y protagonizó la primera entrada desmedida de Mariano, al llegar tarde a un cruce con Del Campo. Le pudo costar la roja al argentino.

Minutos después, una buena combinación del Nàstic acabó con Pol Domingo centrando desde la derecha y Dani Romero rematando casi a placer ante Crespo el 1-0. Ni Mariano ni Van Rijn ni nadie más cerró. Trataba de reponerse el cuadro de Ania al golpe cuando un balón que debió ser despejado se convirtió en una pérdida y una falta tonta de Mariano, que vio la segunda amarilla en el 39' y dejó con diez a los suyos. Más cuesta arriba. El Nàstic pudo pegar el zarpazo definitivo antes del descanso a balón, con una falta en la que Quintanilla remató y el balón parece que cruzó la raya. Sin embargo, en el segundo remate el árbitro interrumpió y pitó falta previa cuando se daba por hecho que ese balón había entrado. Otra más de Díaz Escudero. Y llegó el descanso.

En el segundo tiempo se vio a un Algeciras con otra actitud, consciente de su inferioridad numérica y de que el Nàstic podía sentenciar a la más mínima que tuviera. Los locales, de hecho, la tuvieron en botas de Dani Romero nada más salir tras un pase de Simón dentro del área. Los de Ania seguían perdiendo innumerables balones a la hora de salir.

Fue a partir del minuto 60 cuando los del Nuevo Mirador comenzaron a comerle la tostada a un Nàstic que se replegó. Agné, con los cambios, invitó a que se produjera lo que iba a pasar: que el Algeciras diese un paso al frente para dejar espacios a la contra. Aunque eso al público del Nou Estadi no le agradó demasiado.

Ania, que en el intermedio había sacrificado a Leiva para parchear la defensa con Figueras, fue moviendo el banquillo poco a poco con Bueno, Renato, Serrano... e hizo debutar a Rafa Tresaco. El dominio y la sensación de querer empatar fue constante por parte del Algeciras, pero las ocasiones más claras llegaron por el bando local: en el minuto 69 un robo de Romera casi le sirve a Bonilla para hacer el segundo y en el córner siguiente, el propio Romera perdonó solo ante Crespo. Más allá de algún disparo intencionado, como uno de Serrano, el que pudo marcar fue Becerra en el minuto 88 con un tiro al palo que se paseó por la línea.