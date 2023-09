Miguel Rivera: "No sabemos competir, el Algeciras nos ganó con muy, muy poco"

El entrenador de la Unión Deportiva Melilla, Miguel Rivera, quien siguió el partido desde un palco por sanción, se mostró convencido tras el choque de que el Algeciras Club de Fútbol sumó los tres puntos (1-2) en su visita de este domingo al Álvarez Claro “con muy, muy, muy poco”, pidió disculpas al club y a la afición por el arranque liguero que vienen protagonizando los azulinos y culpó a estos de no saber competir en la Primera Federación.

“La valoración es difícil”, comenzó su comparecencia ante los medios, que fue prácticamente un soliloquio, “Estamos en ese momento de la competición en el que todo es negativo y todo sale mal, pero antes que nada quiero pedir disculpas públicas al club, a la ciudad, pero sobre todo a nuestros aficionados... no podemos competir así, simple y llanamente. Es la única verdad que siento y así se lo dije a los jugadores nada más llegar a vestuarios”.

“Se trabajó demasiado, pero esto no es”, agregó. “Debemos tener claro que en esta competición si no das el cien por cien empiezas a tener problemas y ante el Algeciras se demostró".

“Volvemos también a lo de la maña suerte. Un balón que bota, que no tenía dificultad, que la podía haber atrapado el portero se cruza Dani Martín y es el cero-uno”, recordó. “Hablamos en el descanso, que si hay que hacer esto... empezamos a jugar exterior y llegó el penalti y el empate”.

"Era el momento de tener más el control, de más continuidad en las posesiones pero llega un momento, desconozco la causa, en el que empezamos todos a perdemos, a diluirnos y... al final llega esa jugada que ya nos la han hecho no sé cuántas veces que un señor que está esperando el balón y nosotros lo miramos y lo miramos, nos echamos atrás, atrás, atrás... hasta que la calidad que hay en la categoría te mata”, analizó el preparador malagueño en referencia al segundo gol visitante, obra de Zequi en el tiempo añadido.

“Esto duele muchísimo, porque había una gran diferencia entre empatar y perder, una gran diferencia”, lamentó. “Hay que saber competir y conocer en qué momentos estamos, y creo que no lo sabemos”.

“Como máximo responsable solo puedo decir que vivo mi peor momento desde que llegué a Melilla, porque con muy muy muy poco el Algeciras se llevó tres puntos y eso nos obliga a hacer una reflexión muy profunda, porque cuando se deposita confianza, se espera bastante más”, argumentó Miguel Rivera.

“Insisto en que es un momento duro, igual el tiempo nos dice que nos hemos equivocado”, continuó. “Cuando uno apuesta, configura un proyecto, trabaja y obtiene los resultados que hasta ahora estamos obteniendo pues es evidente que este entrenador se siente responsable”.

“La Primera Federación es una categoría que cada día nos recuerda que o eres capaz de ir con toda la intensidad de que seas capaz o no tienes opciones, es la única verdad”, dijo, visiblemente abatido.

“Igual me equivoco, pero yo creo que tenemos mucho más, mucho mucho más. Si uno se equivoca un día y se le concede otra oportunidad no puedes volver a equivocarte en lo mismo”, concluyó. “Sinceramente me resulta muy complicado explicar lo sucedido”.