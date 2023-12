Lolo Escobar: "El equipo no me gustó nada hasta que dimos un paso adelante"

Lolo Escobar, entrenador del Algeciras Club de Fútbol, considera que su equipo sólo fue capaz de plantar cara al Málaga CF en la segunda parte y deseó que la derrota le sirva para aprender.

"No defendimos en la primera mitad como venimos haciéndolo. Vi al equipo muy timorato. No me gustó nada hasta que dimos un paso adelante y fuimos nosotros. Este es un aspecto importante para que nos demos cuenta de que jugando a una cosa competimos y a otra somos un equipo muy jodido", explicó el técnico albirrojo en la sala de prensa de la Rosaleda.

"La primera fue bastante mala. No fuimos nada reconocibles, no sé si por el ambiente o qué, pero estuvimos superados y no fuimos nosotros mismos", dijo a modo de autocrítica. "En el descanso corregimos bastantes cosas y mejoramos mucho, hasta el punto de que si llega a acompañar un poco la fortuna, con la ocasión de Sardi y la de Milosevic al final, nos hubiésemos llevado algo. Pero a estos sitios tienes que venir jugando bien más tiempo que solo una parte. Con eso no te da para sacar los tres puntos", subrayó Escobar, que se mostró "súper feliz por Pimienta". "Lo hizo fenomenal, aunque lleva mucho tiempo llamando a la puerta", dijo.

Sobre la tangana en el túnel de vestuarios, el entrenador afirmó que ni siquiera se enteró de lo que ocurrió. "Estaba tan preocupado de separar que no sé qué ha pasado. Había una trifulca muy grande e intentado limitarme a apartar a mis jugadores. No daba abasto". Es un pique que a mi no me gusta pero desafortunadamente pasa en el fútbol", manifestó.

"Había que pasar la primera media hora, que ellos son súper fuertes, pero no llegamos nada más que hasta el minuto 25 o 26. A partir del gol no esperaba ofrecer tan poca resistencia. Gracias a Dios nos rehicimos en el descanso y fuimos valientes. Insisto en que nos quedamos cerquita", concluyó.