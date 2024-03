Lolo Escobar: "Ahora nos toca tragar veneno y las críticas merecidas"

Lolo Escobar encajó con una mezcla de enfado y resignación el empate del Algeciras CF con el Recreativo Granada en el Nuevo Mirador. El técnico no puso paños calientes y aceptó que ahora les toca aceptar "las críticas merecidas" por no haber conseguido vencer al colista del grupo.

"Habíamos hablado de que estos tres puntos nos podían abrir la puerta de otras cosas, que podía ser la llave, y hemos demostrado que vamos a centrarnos en lo que estamos y dejarnos de otras cosas porque no estamos preparados para ello", sentenció en clara referencia a pensar en la permanencia y no en el play-off.

¿Qué pasó, según Escobar? "El rival nos hizo llevar el peso del partido y cuando nos hacen llevar el peso se nos complica. Encima, cuando mejor estábamos, te meten gol y fue un desconcierto. Igual que cuando empatamos, los goles nos hicieron daño en general. Espero que este partido nos coloque las cabezas donde tenemos que estar, que es en la permanencia. Sigo diciendo lo mismo, hay que llegar a 45", manifestó.

Escobar entiende que "el primer gol es una falta clamorosa de intensidad defensiva" y lo explicó: "En el momento que perdemos la intensidad somos un equipo diferente y el primer gol es de estar dormidos con una serie de fallos encadenados. No me gustó el calentamiento -admitió- y pasó lo que no queríamos que pasara y lo que llevábamos advirtiendo toda la semana".

"A veces hay que aprender por las propias experiencias, como pasa con los hijos. Ahora, a tragar veneno y a chuparnos las críticas merecidas, y a levantarse pronto", expresó el entrenador albirrojo, que asume las culpas. "Yo no he sido capaz de que el equipo salga como tiene que salir, no estuvimos como venimos estando o como debemos estar.

"Fue un descontrol y cuando no tenemos control somos un equipo muy vulnerable y de mucho más abajo", insistió. "No queríamos que corrieran y se pegaron un festín de correr".

El Algeciras, además, pierde por sanción a tres futbolistas para Ibiza: "Lo de siempre, es algo que no podemos controlar y es lo que hay".