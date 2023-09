Lolo Escobar: "Estuvimos diez minutos a la deriva y tenemos que corregir eso"

Lolo Escobar entiende que el Algeciras CF fue el "único equipo" que salió a por la victoria en el duelo ganado ante el Mérida en el Nuevo Mirador. El albirrojo, eso sí, se mostró crítico con las sensaciones dadas tras el 1-0 aunque valoró los puntos: "Estuvimos diez minutos a la deriva y tenemos que corregir eso", aceptó.

El entrenador del Algeciras comenzó con autocrítica a pesar de la segunda victoria en casa y de que sus pupilos siguen invictos esta temporada: "Es increíble que un partido que está completamente controlado de principio a fin, haces el gol y otra vez estás diez minutos a la deriva", manifestó. "Evidentemente no lo hemos trabajado lo suficiente porque el mensaje era ir a por el segundo gol como fuera y seguir con balón. Creo que hay que corregir eso y otras muchas cosas, pero esto es muy largo y acabaremos bien jugando esos minutos", agregó.

Escobar explicó el ajuste que realizó para atajar esos instantes de incertidumbre: "Lo tuvimos que solucionar con un cambio táctico, igualando con defensa de cinco para tener superioridad por dentro".

Con todo, el albirrojo fue tajante sobre el resultado: "Creo que solo hubo un equipo que fue a por el partido. Nos hicieron no sé si sesenta faltas, todo el rato sin permitirnos jugar ni correr, eso perjudica al que quiere proponer, aunque es muy lícito", dijo Escobar, que está "alucinando" con la cantidad de amarillas que reciben sus jugadores por partido.

Escobar desveló por qué no hizo la variante en la alineación que había avanzado: "Había un cambio que era David Martín y se nos lesionó en el último entrenamiento. No suelo mentir, no me gusta", aseguró.

El algecirista señaló que la defensa de cinco viene tras "haber aprendido la lección en Granada" y "puede ser una variante, sobre todo por como está Admonio, que te duele no ponerlo".

Escobar no se vuelve loco con la clasificación: "Queremos dar continuidad al juego y estar tranquilos. Estamos en el cuarto escalón de una escalera muy larga. Lo mejor es que después de ganar, sabes que son cinco días que estás tranquilo. Yo vivo de sensaciones y procesos, no mirar la clasificación o mirar al play-off".