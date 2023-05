Iván Ania: "Todavía no estamos salvados, pero cada vez estamos más cerca"

Iván Ania dio por bueno el punto cosechado por el Algeciras CF en San Sebastián de los Reyes. El técnico albirrojo cree que su equipo dispuso "de las ocasiones para ganar" pero no las supo materializar. "Todavía no estamos salvados, pero cada vez estamos más cerca", manifestó el asturiano sobre el objetivo.

"Cuando no puedes ganar, es importante no perder", explicó Ania, que vio opciones de imponerse en Matapiñonera. "Lo tuvimos en la segunda parte, pero una vez que las generas (las ocasiones) y no las finalizas...", aceptó el técnico, que valora la racha: "Otra portería a cero más, seguimos en una dinámica buena con muchos puntos positivos respecto a la línea anterior. Queda menos, estamos con 43 puntos y faltan tres jornadas. Todavía no estamos salvados, pero cada vez estamos más cerca".

Ania entiende que el Algeciras llevó el partido adonde quería en la segunda mitad. "Creo que fuimos superiores, dando secuencias de pases largos, girábamos el juego, teníamos oportunidades... fueron nuestros mejores momentos, tuvimos ocasiones para ganar pero no las materializamos y, en los últimos minutos con el arreón de ellos con juego directo, estuvimos muy juntos para solventarlo bien".

"El equipo compitió bien. La pena es que no lo ganamos, pero un punto siempre es positivo", recalcó.

El míster enumeró las llegadas que le parecieron más claras aunque reconoce que "ninguno de los dos porteros tuvo que hacer intervenciones de mérito". "Con todo creo que tuvimos mayor sensación de peligro que ellos", apuntó.

¿Y ahora? "Intentar ganar al Celta B el domingo y salvarnos con 46 puntos. A ver qué depara la jornada mañana (por este domingo) porque estamos muchos metidos en la misma pelea".