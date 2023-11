Lolo Escobar: "No hay que volverse locos que esto es larguísimo"

Lolo Escobar ha alejado cualquier síntoma de pesimismo tras la primera derrota de la temporada en casa del Algeciras CF, la sufrida contra el Intercity. "Yo al equipo no lo vi mal. Estuvimos bastante desacertados en los últimos metros, pero dando la cara y muriendo en el área contraria. No hay que volverse locos que esto es larguísimo y la diferencia entre ganar, empatar y perder es muy pequeña", manifestó.

Escobar vio "un partido súper igualado, con ocasiones para los dos, que se lo podía llevar cualquiera y tenía muchas posibilidades el que marcase primero", comenzó su análisis.

"El equipo ha muerto ahí, ha seguido creyendo hasta el final incluso llevándose un gol. No vi un desastre, vi que tuvimos nuestras opciones, que venía un súper equipo y cada vez que cogían el balón pasaban cosas. Nosotros de forma más colectiva le plantamos cara y tuvimos nuestras opciones, pero estuvimos otra vez bastante desacertados en los últimos metros. Ya en la primera jugada del partido es sorprendente como no entró... situaciones en las que Diego, Zequi... que son bastantes certeros. Me da rabia porque creo que no es un partido de perder, creo que es de empatar", expresó.

Sobre los cambios y las lesiones, Escobar se lamentó: "Al final es lo que pierdes porque hay jugadores que los tengo un poco insustituibles y cuando los tienes que sustituir es difícil porque el equipo tiene unos automatismos. Pese a todo, para mí hizo un buen partido", insistió.

"Llevo mucho tiempo diciéndolo, que esto podía pasar, que iba a llegar un momento de la temporada en el que no íbamos a sacar los partidos y ahí es cuando se ve al equipo. Hay que estar tranquilos y tener la cabeza centrada para seguir tomando decisiones para hacer daño al rival", prosiguió.

"No hay que volverse locos que esto es larguísimo. Hay que reponerse a los golpes como vengan, pero el primer partido que perdemos en casa es en la jornada doce, no creo que estemos tan mal", reflexionó el técnico algecirista. "No hay que hacerse pajas mentales, hay equipos muchos más preparados para jugar play-off. Nosotros tenemos que hacer la mejor temporada posible y creo que la estamos haciendo".

Sobre los dos lesionados, Escobar dio su primera impresión: "Mario García esperemos que sea una microrrotura, pero creo que tiene mala pinta. A ver si se queda en quince días y no es un mes. Lo de Tomás es el cambio de superficie. Tenemos varios pubis en alerta y el de Tommy era uno de ellos".

Sobre el buen estado que lució el Nuevo Mirador, Escobar lo agradeció: "Ni en mis mejores sueños pensaba que iba a estar el campo así, hay que seguir cuidándolo".