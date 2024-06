El título de Primera Federación tiene raíces algeciristas

Paco Chacón, gran algecirista, emigró a Castellón y se casó con Herminia Franch. Tuvieron varios hijos. Uno de ellos es Manuel, fiel seguidor del CD Castellón, al que sigue dónde juega. Estrella Irijoa vivió en Algeciras desde los ocho años y mucho tiempo después se estableció en La Coruña, su tierra familiar. Siente pasión por el Deportivo. Uno y otra mantienen sus raíces algeciristas, y este domingo disfrutarán del partido de vuelta de sus equipos, que están disputando para decidir cuál de ellos será el campeón de campeones de la temporada en una Primera Federación, en la que ha militado y seguirá haciéndolo el equipo de La Menacha.

A Manuel su padre le transmitió su amor al fútbol. Francisco nació y vivió en el barrio algecireño de la Piñera. Fue barman en la discoteca Petrarca, camarero en la cafetería Cabsy`s, en la calle Ancha, y en la misma vía montó un bar, cerca de la Plaza Alta. También trabajó en Transmediterránea, y sufría y disfrutaba con el Algeciras CF.

Chacón, que tiene ahora 37 años de edad, es vendedor de cupones de la ONCE en Castellón, y padece la enfermedad de Von Recklinghausen, la neurofibromatosis, un grupo de tres afecciones en las que crecen tumores en el sistema nervioso. Eso no frena a Manuel, ni mucho menos, que con el apoyo de su madre y de sus hermanos sigue a los blanquinegros. De hecho, visitó una vez más el Nuevo Mirador el pasado día 18 de mayo, un encuentro que terminó con empate a uno entre los albirrojos y los castellonenses. "Este año me ha sorprendido el juego. Ataque y ataque. Atacan ocho, atacan nueve", afirma para certificar lo más atractivo del equipo su ciudad esta temporada en el grupo II, que ha dominado de principio a fin.

Con su padre visitó el viejo Mirador. "para ver un partido contra el San Roque de Lepe, en Tercera División. También fuimos a ver al Algeciras en Mestalla, cuando se jugó el descenso a Tercera con el Valencia". Guarda en su memoria historias y anécdotas transmitidas por su padre. "Me contaba historias de cuando iba de pequeño al Mirador, de su época, años 60 o 70, con Alfredo Sosa, el uruguayo, que falleció hace un año", relata. Sosa jugó vistió de albirrojo dos temporadas, cuando el Algeciras estuvo en Segunda División entre los años 1965 y 1967.

Aficionado del Castellón desde 1988, el club, los jugadores y la afición blanquinegra le tienen mucho cariño. Fue a Coruña el pasado miércoles y este domingo acudirá a Castalia una vez más. "Sí, lo han adelantado porque aqui tenemos que cambiar el drenaje del césped, para poder jugar en Segunda División", cuenta Manuel.

La próxima temporada piensa seguir al "equipo por los campos de Segunda División. "Sí, no voy a fallar, no voy a fallar. La alegría es seguir todo. Me da vida, me da vida", confiesa Chacón.

Algecirista y deportivista

Estrella es hija de Cándido Irijoa, que fue jefe de máquinas en Conservas Isabel (Garavilla), vieja fábrica ya hace mucho tiempo desaparecida en Algeciras. Con su padre fue también al viejo Mirador. Siendo joven volvió a la tierra familiar. Con el tiempo se casó y se sintió atraída por el Deportivo a fuerza de llevar a su hijo mayor a la escuela de fútbol. Allí, el calor deportivista terminó llegándole y ya hace tiempo que no pierde oportunidad de ver al equipo en Riazor y, si se da la ocasión y el cuerpo lo permite, fuera.

A su Algeciras CF lo sigue "con locura" por redes sociales, sin perder puntada, "porque una cosa es compatible con la otra". En cuanto al Depor, "bueno, la primera vuelta fue horrorosa, mucho sufrimiento, nos enfadamos con los jugadores. Parece que tomaron nota, y la segunda vuelta, pues, muy buena. Muy buena, pero bueno, porque se movieron los jugadores, pero la primera vuelta fue un desastre, fue mucho sufrimiento. ¿Qué pasa? Se animaron y cogieron a los de la cantera, que era lo que le decía la afición. Tenemos jugadores en la cantera", relata.

Ahora a disfrutar, porque los partidos entre Deportivo y Castellón son un regalo. "Sí, sí, esto es un partido de regalo. Disfrutar, disfrutamos el 12 de mayo cuando terminó para nosotros la liga, pero ya éramos campeones, bueno, campeones, subíamos a segunda pero para nosotros son campeones".

Si la próxima temporada es o no de transición, Estrella lo dice con mucha claridad: "No, hay que ir a por todas desde el primer minuto. Tendría que ver al equipo, van a traer gente Ya creo que hay uno Ya viene uno pero de todas formas hay que ver al equipo cómo funciona y todo, pero luchar desde el primer minuto Y esperemos que no nos pongan más palos por el camino. Me refiero que hubo mucho por atrás para que descendiera el Deportivo hace años".

Pero de lo que más orgullosa está Irijoa es de la afición deportivista. "Yo creo que es muy importante que hablemos de la afición del Deportivo. Claro, de que estando en Primera, en Segunda o en cualquier momento de esozs, siempre tiene la afición detrás y los abonos que tiene. En el estadio caben 32000 personas y somos 28.346 socios. Hay 1000 personas esperando a hacerse socios".

Los dos, Estrella Irijoa y Manuel Chacón, le desean al Algeciras lo mejor, "mejor que el final de la temporada que ha terminado, porque lo hizo muy bien en la primera vuelta", dice Estrella, una reflexión que expresa también Manuel desde Castellón.