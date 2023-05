El Algeciras CF ficha a Fran Artacho como nuevo responsable de la cantera

El Algeciras CF ha anunciado este martes la incorporación de un nuevo director de cantera. El club del Nuevo Mirador ha nombrado a Fran Artacho como "el nuevo responsable de fútbol formativo". El malagueño de Mijas estaba ya vinculado con los albirrojos desde septiembre de 2021 en calidad de scout (ojeador) para la parcela deportiva.

"Artacho liderará el área coordinando el día a día y será el encargado de organizar y planificar el trabajo de nuestra cantera, así como su estructura y su metodología", sostiene el Algeciras.

"El nuevo responsable de la cantera cuenta con amplia experiencia en el fútbol base. Los últimos tres años ha formado parte de la dirección deportiva del Athletic Club Fuengirola, coordinando su cantera, entre otros. Artacho es profesor de educación física y cuenta con el título de entrenador nacional de fútbol, así como el curso superior universitario de dirección deportiva por la RFEF", ha informado el club.

Francisco Artacho, que viene de ejercer de director deportivo en el Athletic Club Fuengirola, destaca en su perfil de Linkedin sus "más de 20 años de experiencia en el mundo del fútbol".

"Diplomado en Educación Física por la Universidad de Málaga, el deporte en general y el fútbol en particular han estado siempre integrados en mi vida y durante los últimos años he compaginado mi desarrollo profesional en la sección deportiva de distintos clubes como entrenador, con formación académica más especializada enfocada a tareas de dirección y gestión en el mundo del futbol", explica Artacho.

En su labor con el Athletic Club Fuengirola, Artacho destaca el ascenso del equipo juvenil a categoría nacional en su primera andadura.

"En mi desarrollo y continua evolución durante todos estos años he tenido la suerte de conocer y trabajar junto a grandes profesionales, de los que he aprendido y sigo aprendiendo diariamente", confiesa.

"Me apasionan y motivan los retos y si hay algo que me caracteriza es que me involucro al 100 % en todo lo que hago. Soy una persona creativa, que sabe lidiar con diferentes situaciones con profesionalidad e iniciativa. La curiosidad y el afán de superación hacen que invierta energía en continuar aprendiendo, porque creo que el éxito de cualquier proyecto radica en la mezcla perfecta de conocimiento y pasión", se define el nuevo máximo responsable de la cantera algecirista.