El algecireño Francis Ferrón denuncia graves insultos y amenazas de aficionados en el descenso del Badajoz

A Francis Ferrón le ha tocado vivir la cara más amargo y al mismo tiempo la más indeseable y condenable del fútbol. El algecireño ha desvelado este martes a través de sus redes sociales que él y su familia recibieron "graves" insultos y amenazas en el último encuentro de la temporada del Badajoz, que descendió de Primera a Segunda Federación tras perder en Córdoba. Ferrón ha señalado "a unos individuos" que, subraya, nada tienen que ver con "la verdadera afición del Club Deportivo Badajoz".

El algecireño, ex del Algeciras CF y de la Real Balompédica Linense, se ha expresado de manera pública con esta carta: "La verdadera afición del Club Deportivo Badajoz no se merecía este final, terminando el año de la peor manera posible sin conseguir el objetivo marcado. Y digo verdadera porque lo que mi familia sufrió durante el partido y lo que yo sufrí al término del partido fue muy grave. Se han contado muchas mentiras y es la hora de que sepáis la verdad", comienza.

"Nada más empezar el calentamiento, hubo un individuo que empezó a insultar y amenazar a mi mujer y a los niños con palabras como "hija de puta, bastarda, ladrona, te voy a matar...", asegura.

"Este mismo individuo en la vuelta del partido en el autobús, sin que mi mujer estuviera allí, seguía insultando y amenazando hasta el punto de llegar a decir que sabía a qué colegio iban mis hijos y que iban a ir a darles un susto a ellos allí y a partir los coches", relata Ferrón.

"En segundo lugar, al término del partido cuando me estoy despidiendo de mi familia, se acercan dos energúmenos diciéndome "Ferrón me cago en tus muertos, no quiero verte más por Badajoz o te arrepentirás", y todo eso viniendo hacia mi de forma desafiante y teniéndome que defender lógicamente. A mi madre, una mujer de 73 años, la empujaron fuertemente y la tiraron al suelo. También forcejearon con mi mujer y mi hermano. Y todo eso delante de mis dos hijos", explica.

"Ese tipo de gente no representa a una afición que nos llevó en volandas cuando más lo hemos necesitado este año. Seguro que pronto volverá el CD Badajoz al sitio que merece. Gracias a todos los que de una manera o de otra se han preocupado por mi familia y por mí".