Fajardo: "Estamos muy jodidos, no lo merecimos, pero vamos a estar hasta el final"

Emilio Fajardo, el entrenador del Algeciras CF, compareció visiblemente tocado tras la derrota ante el Ciudad de Lucena. "Con muy mal sabor de boca", dijo estar el técnico, cuyos pupilos se fueron al vestuario "muy jodidos, con una sensación de no haber merecido" semejante golpe.

"Vamos a trabajar (por conseguir la liguilla) hasta el último día, hasta que la clasificación nos diga que no podemos, eso lo tenemos claro", manifestó Fajardo.

"No recuerdo un tiro a puerta del Lucena", comenzó su análisis el albirrojo. "Hicimos una primera parte en la cual si nos vamos con tres o cuatro goles no habría sido raro, como poco dos o tres; en la segunda parte no hubo un empuje de ellos, no nos metieron en nuestra área, fueron dos errores humanos en acciones técnicas en los cuales no se puede hacer otra cosa más que animar al que tiene ese error", señaló.

Fajardo entiende el tanto del empate "nos hace mucho daño anímicamente". "Luego seguimos insistiendo pero ya no teníamos las ideas tan claras y el segundo regalo nos hizo mucho más daño y no supimos dar la vuelta", continuó. "La competición este año nos cuesta cada fallo un punto", lamentó.

El entrenador considera que la clave ahora pasa por "ganar en Coria, esperar el fallo de los demás y estar más juntos que nunca, trabajando como siempre". "A los aficionados hay que entenderlos, es lógico que se vayan cabreados, estarán jodidos como estamos nosotros, pero lo vamos a dar hasta el final y ellos estarán con nosotros", subrayó.

Fajardo volvió a sacar a relucir el "lastre de la primera vuelta". "No tenemos margen de error apenas, en estas situaciones la cabeza de los propios jugadores piensa que nos volvemos a distanciar... Hay que trabajar en ello y estar con los chavales", sentenció.