Emilio Fajardo, el entrenador del Algeciras CF, cree que su equipo no fue “digno” para merecer algo positivo en Coria. “Teníamos que dar un paso adelante y no se dio. Tenemos que asumir responsabilidades todos y ser dignos de este escudo que llevamos”, afirmó.

Fajardo entiende que el duelo tuvo “dos tiempos”: “Uno en el que estuvimos dentro del partido, tuvimos la lectura, y otro en el que no supimos tener la responsabilidad que había que tener, no asumimos lo que había que hacer para ganar, lo habíamos trabajado pero no lo llevamos a cabo”, explicó.

“No se ha vendido ninguna película”, dijo Fajardo al ser preguntado por el objetivo del club: "Tenemos un escudo con el que hay que ser digno, asumir las responsabilidades todos y hasta que la clasificación diga que no se puede, seguir... y si no se puede, también. Tenemos que dar el cien por cien”, insistió.

“Creo que no fuimos dignos de llevarnos este partido”, confesó el preparador, que atajó la cuestión de una posible dimisión: “Sigo con la misma ilusión que el primer día. Firmé un proyecto de temporada y media, pero si el club decide alguna decisión, tendremos que asumirla, aunque tengo una ilusión enorme”.

Fajardo reconoció que “a partir del penalti el equipo se vuelve a romper” y lanzó varias puyas: “Nos faltó salir a demostrar al campo que se quería ganar. A uno le iba la vida por el descenso y lo demostró, y al otro le iba por el playoff y no lo demostró”.

“Nos faltó intensidad suficiente como para ganar este tipo de partidos, hay que asumir responsabilidad por igual, saber dónde estamos, lo qué representamos y darlo todo hasta el último día”, recalcó antes de un guiño a Romero. “Hizo cuatro-cinco paradas extraordinarias”.