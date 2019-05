Emilio Fajardo, el entrenador del Algeciras CF, entiende que los albirrojos llegan a la última jornada con posibilidades de disputar la liguilla por derecho propio: "Si tenemos esta opción es porque la merecemos, nadie nos ha regalado nada".

El técnico valoró el esfuerzo en El Rosal en "un partido entre dos equipos que demostraron por qué están donde están y por qué se van a jugar lo que se van a jugar", subrayó.

"La primera parte, un poco llevados por nuestra necesidad y por las ganas que teníamos de llevarnos el partido, salimos con una presión alta, dominando y a ellos les costó salir, no sabían cómo salir", analizó Fajardo. "Nos dieron ocasiones, algunas a balón parado, y fuimos dominadores de esa primera parte", continuó. "En la segunda mitad estaba claro que ellos iban a tener más balón, pero teníamos que llevar el partido adonde queríamos y nuestros jugadores supieron llevarlo para sacar el resultado que es una bendita victoria".

Fajardo elogió a su vestuario: "Yo he creído en este equipo siempre porque sé lo que tengo. A veces los números dicen que estás muy lejos... Hay una frase metida dentro en el vestuario, a ver si podemos hacerla pública la semana que viene porque es muy buena", deslizó. "Creía en ellos, que podíamos llegar, lo que pasa que no se puede analizar ni tirar la toalla tras cualquier derrota o empate porque hay una igualdad enorme y esta liga es muy larga", explicó.

"Había que confiar", insistió Fajardo. "Sé que el equipo está cualificado. Es verdad que a veces tenía que salir a defender algo de una manera que no me gusta, quien me conozca tiene que tener muy claro que ha venido un profesional, una persona clara, que me dedico 24 horas al día al Algeciras CF y a veces tenía que defender con los números, que siempre son muy fríos", argumentó.

"Nos queda una y es en nuestra casa, con nuestra gente", avanzó. "No he tenido queja nunca con esta afición, cuando aprieta gana partidos, solo espero eso, que desde el uno al noventa aprieten, no hay más nada, hasta que pite el árbitro que estén con nosotros", sentenció.

Fajardo alabó al Cádiz B: "Es campeón porque se lo ha merecido, ha hecho una temporada espectacular".