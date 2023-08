FEF TV recula y ofrecerá la Primera Federación por 69,90 euros

FEF TV, la plataforma que ofrecerá todos los partidos de Primera Federación, categoría en la que milita el Algeciras CF, ha dado marcha atrás a su plan inicial de ofrecer la categoría de bronce del fútbol nacional y la Liga Nacional de Fútbol Sala -además de otras competiciones que se irían agregando más adelante- en un paquete conjunto de 99 euros. Este miércoles se ha lanzado la web de la OTT, en la que además de ese paquete se pueden contratar por 69,99 el plan de temporada de Primera Federación o el de fútbol sala.

En todo caso, el paquete diferenciado no incluye los play-off, que la plataforma vendería aparte. La suscripción mensual también incluye una rebaja de los 12,99 a los 9,99 euros si se opta por contratar solo la Primera Federación.

Tras el anuncio de estos precios no se hicieron esperar las críticas de los aficionados, que esperaban que al menos se mantuviera el precio de 59,90 que costó la suscripción anual de InSports la temporada pasada o que se diferenciara entre fútbol y fútbol sala.

Por el momento los partidos solo se podrán ver en la web de FEF TV, a la espera de que estén disponibles las aplicaciones para dispositivos Android, iOS y smart TV. Casa suscripción solo se podrá ver en un dispositivo, sin la posibilidad de compartir cuenta.

El CEO de ATM Broadcast -empresa que gestiona FEF TV-, Evaristo Cobos, ha explicado en varios medios la posibilidad de que puedan verse algunos partidos en abierto. "Estamos ahora mismo negociando con varios canales de televisión, que puedan emitir algún partido de sus clubes, pero la única forma de ver todos los partidos de un club va a ser a partir de nuestra plataforma FEF TV. Alguno se podrá ver en TDT de manera gratuita. No podemos desvelar los acuerdos hasta que no estén firmados y sellados. De momento no podemos hacer pública esa información", indicó.