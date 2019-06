El centrocampista del Real Jaén Juanma Espinosa advierte de que el Algeciras “es un equipo que puede hacerle mucho daño” al suyo en el encuentro de vuelta de la eliminatoria de la segunda ronda de la fase de ascenso a Segunda B que el próximo domingo (20:30) se dilucidará en el Nuevo La Victoria y al que los de Emilio Fajardo llegan con un tanto de ventaja. El medio subraya que su equipo fue superior en el Nuevo Mirador y entiende que una de las claves de la clasificación es que los del Santo Reino tengan “mucha paciencia”.

En una entrevista concedida a El Corner del Sur, Espinosa (ex de Cádiz, Burgos, Melilla, Hércules,...) afirma que el del pasado domingo en La Menacha fue “uno de los mejores partidos” que su equipo realizó durante la temporada, a pesar del marcador adverso.

“En la primera parte, sobre todo, fuimos bastante superiores, no los dejamos maniobrar, no les dejamos hacer nada”, sostiene el futbolista. “Ellos estaban ante su gente y le pusieron su empeño: contaban con el apoyo de su afición, que apretó pero nosotros tuvimos un montón de ocasiones, aunque no nos valió para poder llevarnos el partido”.

Espinosa recalca la importancia del penalti detenido por Jesús Romero. “Fue el punto de inflexión. Hasta ahí, fuimos bastante superiores: teníamos la pelota, robábamos alto, tuvimos ocasiones de gol… Fue la clave, porque el público se volvió a enganchar, ellos cogieron alas… A raíz de ahí y la expulsión de después... fueron claves”.

“De haber marcado no solo el penalti, sino la gran cantidad de oportunidades que tuvimos, creo que el resultado hubiera sido bastante amplio”, sostiene. “El fútbol es así de caprichoso y nos toca remontar”.

El medio de los jiennenses sostiene que el “preocupa lo justo” la falta de acierto en el remate que está pareciendo su equipo desde que comenzó la fase de ascenso. “Si las tenemos, creo que van a acabar entrando”, recalca.

“Si necesitamos en vez de cinco, diez para meter un gol, es lo que tenemos que hacer”, reflexiona. “El equipo está capacitado para hacerlas y para construirlas. Lo hemos demostrado en estos partidos del play-off”.

“Este partido es una final y veo al equipo bastante mentalizado para tratar de materializar las ocasiones”, dice en referencia al duelo del próximo domingo. “Tenemos potencial. El rendimiento en la fase regular nos hace ser optimistas porque metimos muchísimos goles. Ahora necesitamos solo dos y estamos preparados”.

“El Algeciras saldrá a intentar cogernos a la contra porque tiene jugadores muy rápidos”, presume el jugador del Real Jaén. “A mí me gustó mucho en defensa, sobre todo su portero: hizo un partido espectacular. El equipo es guerrero y al final, un equipo guerrero siempre te puede dar problemas”.

Por contra los de casa afrontan el partido “con muchísima ilusión".

"Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo porque en casa somos muy fuertes. Nuestro público nos va a ayudar, nos va a llevar en volandas. Tenemos que remontar”.

“Venimos de una experiencia similar en la eliminatoria de campeones: tenemos que aprender de los errores cometidos en esa eliminatoria para no volverlos a repetir”, insiste.

“Vamos por detrás en el marcador en la eliminatoria, pero es solo un gol”, finaliza. “La base de la eliminatoria está en tener tranquilidad y hacer el fútbol que venimos haciendo, porque nos estamos divirtiendo dentro del campo. Hay que tratar de mover al equipo contrario: hará calor en Jaén y habrá que aprovecharlo”.