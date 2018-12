El Écija destituye a David Páez diez días antes de recibir al Algeciras

El Écija Balompié, rival del Algeciras CF el próximo sábado 29 de diciembre (12:00), se desmantela por momentos. La insolvencia del club, unido a los malos resultados que lleva cosechados el conjunto astigitano con el entrenador gallego David Páez al mando, han llevado a la entidad a retirarle del cargo.

El club todavía no tiene sustituto para el técnico, pero es previsible que el partido de este fin de semana ante el Guadalcacín se hagan cargo del equipo Manu Reina y Mikel Gainzarain.

El Écija no hizo oficial la decisión por cuestiones burocráticas pero está tomada: David Páez no seguirá al frente del Écija. Una de las principales evidencias es que tanto el técnico como su segundo entrenador, Rubén García, que también deja la disciplina astigitana, no aparecieron el pasado jueves por la comida navideña del equipo.

De la plantilla también se marcha el zaguero Ismael Barragán, pero por un motivo bien distinto: la falta de cobro.

Desde comienzos de temporada la entidad que preside el surcoreano Yung Gon Park mostró problemas para acometer al pago de las nóminas a sus futbolistas, que continúan sin cobrar, hecho por el que hasta cuatro jugadores han huido del San Pablo: Arroyo, Carracedo, Marenyà y, ahora, Barragán.

El jugador había recibido una oferta de otro club para contar con sus servicios y, ante esta delicada situación que vive el Écija, la entidad ha optado por abrirle la puerta al futbolista.

El Écija, una de las plantillas más potentes que se confeccionó este verano para pelear por al ascenso en la categoría, se colocó en puestos de descenso desde comienzos de la campaña, y aunque los astiginatos remontaron el vuelo continúan ahí.