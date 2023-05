Algeciras, Riazor vale una salvación

¿Y por qué no? En un escenario grandioso como es Riazor y contra el equipo más gigante de toda la categoría como es el Deportivo. ¿Por qué no puede ocurrir? El Algeciras CF tiene este sábado (19:30, horario unificado) la oportunidad de celebrar su permanencia en Primera Federación. Los albirrojos pueden certificar su objetivo con una victoria en La Coruña -lo que sería una auténtica proeza-, pero también les podría valer con un empate o incluso hasta con la derrota, según otros resultados.

El grupo I de la Primera Federación entra en su 37ª y penúltima jornada liguera, que se celebrará en bloque. El Algeciras, tras un gran mes de abril y después de cuatro jornadas sin perder y sin encajar, depende de sí mismo para sellar su salvación. Con 44 puntos, los de Iván Ania encaran la jornada con cuatro de ventaja sobre el descenso que marcan el Sanse y el Badajoz.

Alineaciones probables RC Deportivo: Mackay; Trilli, Pepe Sánchez, Pablo Martínez, Lebedenko, Bergantiños, Villares Isi, Soriano, Saverio y Lucas Pérez. Algeciras CF: Miño; Albarrán, Admonio, Figueras, Tomás, Mario Ortiz, Borja Fernández, Iván, Roni, David Martín y Siddiki. Árbitro: Álvaro López Parra (Santander). Hora: 19:30 (37ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Riazor, en La Coruña. Antecedentes: El Algeciras ha visitado en tres ocasiones al Deportivo, todas en Segunda. Los albirrojos nunca han puntuado en Riazor.

Salvo el Talavera y el Pontevedra, que matemáticamente ya están descendidos, todos tienen aún posibilidades de salvarse en un grupo que hasta la décima plaza, la de la Cultural (45 puntos), nadie se puede confiar. En los enfrentamientos del resto de implicados, hay un duelo directo entre la Balona y el Rayo Majadahonda, además del Celta B-Ceuta, el Castilla-Fuenlabrada, el San Fernando-Alcorcón, el Sanse-Linares, el Unionistas-Cultural y el Badajoz-Pontevedra, este último, a priori, con el partido más asequible.

El Algeciras se aferra a sus números recientes y esa solidez adquirida con seis porterías a cero en las últimas siete jornadas. Los albirrojos vienen de dos empates seguidos (Sanse y Celta B) y tres salidas en positivo, aunque son conscientes del reto mayúsculo que supone Riazor, una plaza que visitan casi 40 años después y en la que nunca han sumado.

Iván Ania, sin sancionados ni nuevos lesionados al margen de Alvarito Romero y Ferni, dispone de la tropa habitual de las últimas semanas. El asturiano volvió a repetir once la pasada jornada por lo que, de haber alguna modificación, sería ligera. La expedición partió de viaje a primera hora de este viernes para ejercitarse por la tarde en las instalaciones de la UD Paiosaco, en Laracha (dentro de la provincia de La Coruña).

Iván Ania

"Necesitamos certificar la salvación y todo pasa por ganar en La Coruña". Es el primer mensaje que mandó el técnico del Algeciras, que lleva toda la semana inculcando a sus jugadores la importancia de afrontar la visita "con ambición y valentía". "No es el campo más fácil pero tenemos que ir con esa ilusión, esa ambición y esas ganas de hacerlo bien para no esperar al último día", insistió Ania.

El entrenador entiende que el cambio de técnico en el Deportivo complica un poco más un duelo ya de por sí exigente. "A Rubén de la Barrera me he enfrentado tanto en la Cultural como en el Albacete y tiene un estilo presionante y dominador. En tres días poco podrá cambiar, pero seguro que le da su toque personal", opinó.

"Tenemos una situación en la que dependemos de nosotros mismos. Ojalá lo certifiquemos en La Coruña, pero si no se diera, tenemos que seguir con ese privilegio", prosiguió Ania, que asume "el calendario difícil" pero sostiene que "en este momento todos nos estamos jugando algo por distintos premios, la presión la tenemos todos".

"Ambiciosos y valientes"

El algecirista insiste en la actitud: "No podemos tener miedo. Tenemos que ser ambiciosos y valientes. Si vamos a no ganar, lo normal es que pierdas", advirtió. "Puedes perder pero hay que ir a ganar y tener ese pensamiento metido en la cabeza".

Ania considera que "Quiles y Lucas Pérez son jugadores diferenciales" y el hecho de que puedan estar o no condiciona. "Un equipo grande no se puede permitir dos resultados adversos seguidos. Tienen entrenador nuevo además y son muchas circunstancias que nos hacen ver que va a ser más complicado si cabe", avisó.

En el lado positivo de la balanza, Ania explica que "los que estaban entre algodones, cada vez se encuentran mejor" y remarcó que "mentalmente" su equipo está mucho mejor. "Ganamos solidez con las porterías a cero", reconoció.

Ania no quiere pensar demasiado en que los demás resultados puedan acompañar. "Prefiero que no me digan nada durante el partido. Vamos a hacer nuestros deberes sin pensar en los demás".