Dani Alejo toma las riendas de la dirección deportiva del Melilla con el reto de la salvación

El algecireño Daniel Alejo ha tomado este viernes de manera oficial las riendas de la dirección deportiva de la Unión Deportiva Melilla. El ex del Algeciras CF ha sido presentado ilusionado y responsabilizado para luchar por la salvación de los melillenses en la Primera Federación, que marchan penúltimos del grupo en el que compite el equipo del Nuevo Mirador.

“Yo le voy a aportar mucho trabajo y mucha ilusión. Creo que esas son las claves del éxito para que se pueda producir. Si no se trabaja, si no se tiene ilusión y dedicación, evidentemente las cosas son mucho más complicadas. Entonces yo voy a marcar esa línea de trabajo en mi persona y voy a seguir para que el resto esté en la misma", manifestó Alejo ante el presidente, Luisma Rincón.

Alejo tiene por delante un par de meses para preparar el mercado de invierno y conocer a fondo al plantel del Melilla: "He visto una plantilla muy comprometida. He visto el trabajo que se estaba haciendo anteriormente y he visto mucha ilusión. El nuevo entrenador (Juan Sabas) se ha puesto manos a la obra y yo lo que espero de ellos es mucho compromiso y trabajo para poder sacar esta situación adelante".

El dirigente algecireño se decantó por la propuesta melillense ante "la confianza" recibida para ejercer en su puesto: "La verdad es que me gustaría agradecer la confianza que tanto Luisma como su junta directiva han depositado en mí para que sea el director deportivo de esta institución. Y la verdad es que me veo con muchísimas ganas, muy ilusionado, sabiendo y teniendo plena confianza de que el objetivo que nos van marcando todos en el primer momento es salvarnos y después empezar a construir grandes cosas", señaló.

El presidente del Melilla, Luisma Rincón, entiende que Alejo es la persona ideal para construir: "Daniel es una persona joven, pero que lleva una trayectoria importante. Ha conseguido, como bien sabéis, tres ascensos consecutivos y tiene experiencia en Algeciras y Recreativo de Huelva. Tengo muy buenas referencias, además de los sitios donde ha pasado tengo amistades allí y como es lógico, con mi informe de su forma de trabajar. Y desde aquí, Daniel, nos ponemos todos a tu disposición para ayudarte en la tarea que te hemos encargado".

"Ahora mismo tenemos que ocuparnos lógicamente de la situación deportiva del primer equipo, pero también le hemos encargado que profesionalice todo lo que es la estructura de la base. Vamos a intentar pegar un pequeño pasito más y a ver si dejamos una organización más estructurada. El va a apoyar también a la gente que tenemos en la cantera. Sabéis que tenemos un equipo formado con varios profesionales. Pero bueno, él va a ser la voz cantante y al final va a terminar recayendo toda la responsabilidad y toda la toma de decisiones. Y él será la persona, la persona que no nos terminará informando a la junta directiva", acabó el presidente.