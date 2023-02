La Cultural, el ejemplo a seguir del Algeciras

La Cultural y Deportiva Leonesa encarna el ejemplo de lo que, más o menos, se esperaba del Algeciras CF esta temporada. El equipo de León marcha al acecho de los puestos de playoff del grupo I de la Primera Federación, con los que ha coqueteado varias jornadas, y goza de un buen colchón de puntos sobre el descenso. Todo ello, a pesar de un bache que tiene al conjunto de Eduardo Docampo cuatro jornadas sin ganar y tres sin hacer gol.

La crisis del Algeciras se cruza este domingo (12:00) en el Reino de León con el momento de duda de una Cultural que no quiere perder más comba ni complicarse su plácida situación. Las últimas semanas también han estado marcadas por el ruido generado en torno al fichaje de Andy Kawaya, que no ha podido debutar por un problema con las fichas sub-23. Todo indica a que estará solventado para este domingo.

La Cultu afronta la 24ª jornada desde la octava posición de la tabla con 34 puntos (nueve más que el Algeciras). Los de León están a cinco puntos de los puestos de playoff de ascenso (de la quinta plaza del Racing de Ferrol) y cuentan con diez puntos de colchón sobre el descenso que ahora marca el San Fernando

El problema principal de la Cultural es que lleva tres partidos sin marcar gol y un bache de cuatro jornadas sin ganar en el que el conjunto de Docampo ha perdido algo de comba en sus aspiraciones de lograr un billete para el playoff. El runrún de la falta de gol lleva resonando todo la semana, pero el vestuario asegura que no quiere obsesionarse.

Como local, la Cultu está entre los mejores del grupo. Los números así lo refrendan ya que los leoneses han sumado 22 puntos en su feudo esta temporada. Solo Alcorcón, Deportivo y Real Madrid Castilla han ganado más puntos como anfitriones. En los once partidos que han jugado en el Reino, la Cultural ha vencido siete y ha cedido un solo empate y tres derrotas. De los tropiezos en casa, dos llegaron muy pronto (en el estreno liguero ante el Badajoz y con el Córdoba en la quinta jornada) y el último, ante el Rayo Majadahonda en la undécima jornada, Todos en la primera vuelta. Antes de empatar con el Racing de Ferrol hace dos semanas, los de Docampo llegaron a encadenar cuatro victorias en el Reino.

El rival algecirista apenas se movió en el mercado de invierno. A última hora llegó el extremo zurdo de 26 años de nacionalidad belga Andy Kawaya, que ya había vestido los colores del club. El ex del Albacete recaló para cubrir la baja de Íñigo Muñoz, que se enroló en el Numancia de Soria. La entidad ha tenido problemas para inscribir a Kawaya por la falta de sub-23, por lo que ha maniobrado en los últimos días para llenar esas fichas. Desde León apuntaban este viernes que el asunto Kawaya ya está solventado.

La Cultu se ha puesto manos a las obra también con el proyecto a medio plazo y ha anunciado las renovaciones del portero Salvi Carrasco -que se salió en el Nuevo Mirador-, y Kevin Presa. Sobre la mesa de negociación ya están o van a estar los defensas centrales Pablo Trigueros y Jon Ander Amelibia, el mediocentro Tarsi Aguado (ex de la Balona) y Jesús Álvarez.

"El partido ni mucho menos está ganado ya"

Eduardo Docampo, el entrenador de la Cultural, alertó de la dificultad que para él entraña la visita del Algeciras. "Va a ser dificilísimo. Ni mucho menos va a ser un partido que esté ganado ya".

El técnico local habló de "mejorar y potenciar lo que hacemos bien para acercarnos a esa victoria" y respondió así a la pregunta de qué equipo está más necesitado: "No sé quién tiene más necesidad, nosotros queremos ganar sí o sí, no nos importa la necesidad del rival".

Docampo subraya la importancia de seguir "la misma línea" a pesar del bache. "Intentamos generar ocasiones y en los entrenamientos trabajamos las finalizaciones... y nos sale bien", explicó. "Estamos trabajando bien, mejorando. Durante una temporada hay ciertos baches que luego te impulsan y creo que estamos en un momento en el que los chicos hacen las cosas con el deseo de mejorar, no todo depende solamente de nosotros".

Docampo advierte que el Algeciras "es un equipo intenso, muy aguerrido, que siempre trabaja al límite". "Va a ser dificilísimo. Intentaremos tener la iniciativa pero nos costará porque es muy buen equipo, ya lo vimos en Algeciras. Creo que aunque las resultados no se le estén dando, en cualquier partido es un rival muy difícil de batir".

Sobre el asunto Kawaya, Docampo confía en poder contar ya con él: "Andy ya conocéis lo que puede dar. Es un chico fuerte, habilidoso y nos da otra posibilidad en el juego de ataque. Hemos firmado a un futbolista para tenerlo en el campo, no es porque no queramos inscribirle. Lo que no está es porque no depende de nosotros, pero estoy tranquilo porque veo que el club está haciendo todo lo posible".

La Cultural posiblemente tenga la baja de Jesús, pendiente de más pruebas por una lesión en la zona de los isquiotibiales.