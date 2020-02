El Córdoba frena su racha triunfal antes de recibir al Algeciras

El Córdoba CF, el rival del Algeciras CF el próximo 1 de marzo (18:00), frenó su racha triunfal al cosechar un empate (1-1) en la matinal de este domingo ante el Cádiz B en El Rosal. Los blanquiverdes se adelantaron con un tanto de Miguel de las Cuevas, pero el filial de Juanma Pavón arrancó la igualada gracias a un penalti transformado por Javi Pérez.

El Córdoba de Raúl Agné, que seguirá en puestos de liguilla al término de esta 26ª jornada, cortó su racha de tres victorias seguidas al igualar en El Rosal en un encuentro marcado por el fuerte viento de levante. Los amarillos supieron leer muy bien el partido desde el inicio a pesar de que fueron los visitantes los que golpearon antes.

El filial cadista -según la crónica facilitada por el propio club anfitrión- salió muy metido en el partido y puso pronto cerco a la portería de Edu Frías. Los jugadores amarillos tenían claro que debían llevar la iniciativa y así hicieron, siendo el chiclanero Chapela el más incisivo. De hecho, los cadistas se pudieron adelantar con un zapatazo desde la derecha de Chapela que el meta despejó como pudo alto concediendo córner.

El tanto del Córdoba llegó antes justo de cumplirse la media hora cuando De las Cuevas aprovechó una asistencia desde atrás, que impulsada por el fuerte viento de levante, le habilitó en un ventajoso mano a mano con Flere y el veterano atacante no erró. El tanto cordobesista no cambió un ápice la inercia ofensiva de los cadistas, que siguieron a lo suyo atacando y creando situaciones de peligro. Sergio Pérez y Chapela tuvieron otra vez ocasiones de gol, pero no estaban mostrándose especialmente acertados con la meta contraria.

En la segunda mitad el encuentro transcurrió por los mismos derroteros con un filial con cara incisiva y ya descaradamente volcados en ataque. Así llegó el empate, en una sensacional progresión de Chapela que fue derribado en penalti. Javi Pérez chutó con seguridad y no erró desde los once metros. Los amarillos siguieron a lo suyo e incluso pudieron remontar en sendos disparos de Sergi y Sergio Pérez, pero la pelota no entró. En los minutos finales el encuentro entró en una fase de dudas por ambos equipos, ya que el miedo a perder apareció y finalmente ambos equipos dieron por bueno el punto sumado.

FICHA TÉCNICA

CÁDIZ CF B: Juan Flere, Marc, Saturday, Moisés, Javi Pérez, Nieto (Lino, 73’), Alonso, Sergio Pérez, Sergi, Lautaro y Chapela (Hicham, 78’).

CÓRDOBA CF: Frías, Djetei (Imanol, 64’), Jesús álvaro, Piovaccari, De las Cuevas, Moutinho (Valverde, 46’), Xavi Molina, Robles, Escobar, Javi Flores e Iván Navarro (Fran Gómez, 79’).

ÁRBITRO: Luis Peña Varela (Sevilla).

GOLES: 0-1, De las Cuevas (24’) y 1-1, Javi Pérez (62’).